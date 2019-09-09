救恩學校（幼稚園部）是家長心儀的熱門學校，雖然不能直升私立的救恩小學，但畢業生欲升讀亦有加分。而且該校參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，家長只需繳付低廉的學費，實在吸引。校長關珊透露，面試只設一輪面見，學生不用特別訓練，皆因實際上是學校在挑選未來的教育夥伴。 攝影：黃寶瑩

關校長表示，學校去年收到逾1,300份入學申請，新生學額設132個，逾10人爭奪1個學額，競爭不少。救恩學校幼稚園部和小學部在同一所校舍，但幼稚園的畢業生並不能直升至私立的救恩小學，惟有加分，必要時幫助學生通過遴選。而救恩幼稚園參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，另有申請收取學費，因此家長仍需要繳付學費，但價錢低廉。

關珊校長表示，面試分3日進行，盡量希望能面見所有申請學生及家長。而面試只設一輪面見，學生和家長會同時和校長、副校長等教職員會面。過程中，或會邀請學生和家長一起玩遊戲，從中觀察親子關係和家長的教育方針，另外也會和家長會談，期望更了解家長的育兒理念。 「教育不只在學校發生，我們希望家庭認同我們的理念，在家深化孩子學到的內容。」關校長說，因此學生在面試過中即使表現失準、情緒不穩，或與其他小朋友產生磨擦，她認為家長亦毋須過於擔心，「任何特質的小朋友也有機會入讀，內向的、怕醜的也沒問題，我們主要是看家長的反應和理念」。她又指，家長亦毋須擔心自己不善辭令，也不需熟背學校網頁，「透過家長和小朋友玩耍，我們也能看到不少親子平日的溝通和互動」。



她提醒，面試前父母雙方可以多加溝通，希望二人都是認同和配合學校的教育方針，「以免將來意見分歧而爭執，對孩子也會產生影響」。如果家長為學生製作portfolio，校方也會接收，用作了解學生的額外途徑。

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學校採專題研習式教學 讓學生動手解難 該校認為知識不只在課本上，關校長在早前的入學簡介會上說：「例如我們教小朋友學飛機，我們不是畫飛機、不是手工造飛機，而是帶他們出外看真正的飛機。」 因此，學校安排了不少的教學活動，讓學生把知識和生活連結，再動手做實驗，找出解決問題的方法。「有學生曾發現校外的小巴站很多人排隊，思考為什麼不能多開幾架小巴接載乘客。老師提醒她，反映意見時需要提出實在的數據，她就花了半小時去記錄乘客和小巴的數量，再交給區議員。」發現問題、再動手嘗試解難，是該校重要的教育理念。

此外，學校不時讓學生籌辦和參與多元化活動，例如由學生構思和拍攝微電影、舉行天才表演、時裝秀，發揮學生的創新意念，同時建立自信。

另外，學校也主張混齡學習、混齡閱讀，讓歲數相近的學生共同成長之餘，也學會照顧幼小。在今年的開學日中，關校長看到校內的高年級拖着年幼新生進入校園，直呼場面感動。

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報名要填家長問卷 需親身交表 如欲報讀該校，需在9月13日（五）下午5時前在網上報名，下載並列印表格，在16日（一）中午12時前交妥填好的申請表、家長問卷及相關資料。面試資料將在10月21日（一）上午10時在網上公布，同時安排面試。 面試分別在11月2、15及16日進行，需時約90分鐘。面談結果將於12月17日（二）上午10時在學校網頁公布。