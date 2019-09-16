24名Uber司機上訴被駁回　運輸署暫時吊銷涉事車輛牌照

早前有28名Uber司機被裁「駕駛汽車以作出租或載客取酬用途」罪名成立，其中24名不服裁決，向高等法院上訴，不過最終被駁回。運輸署今日（16日）表示，會按法例規定，暫時吊銷涉事車輛牌照，同時要求登記車主將車輛移交運輸署保管，直至吊銷期屆滿為止。

早前有24名Uber司機向高院上訴，但被駁回。（資料圖片）

早前28名被裁定罪成的Uber司機，被判罰款3,800至4,500元，當中24人不服上訴，最終被高院駁回。運輸署今日表示，一直關注白牌車情況，不會縱容違規行為，故署方一直與警方保持聯繫，有懷疑個案，就會轉介警方跟進。

運輸署表示，政府對使用不同通訊科技，包括網絡或手機程式召喚出租汽車持開放態度，但在使用新科技或新平台時必須合法，符合相關法例的要求和出租汽車許可證的發證條件，以保障乘客的利益及安全。

運輸署指，因應24個被高院駁回上訴的個案，會按有關法例的規定，執行車輛牌照的暫時吊銷安排，同時要求登記車主將車輛移交運輸署保管，直至吊銷期屆滿為止。署方續指，根據法例，當法院頒布裁決，該署會在裁決後的14天內，發信予涉案車輛的登記車主，通知暫時吊銷車輛牌照的事宜。

對於「白牌車」問題，運輸署表示，會繼續配合警方的執法行動，並指在2015年至2019年7月期間，因非法出租或取酬載客，而被法庭定罪而被暫時吊銷牌照及扣押的車輛共有125輛。