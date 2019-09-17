【性交轉運】要女子買iphone下載超渡軟件兼騙上床　男積犯囚38月

有多個訛騙及與未成年少女發生性行為案底的男子，向女售貨員自稱是「泰國佛法師」，聲稱有法力令女方的亡母及墮胎的嬰兒投胎轉世，惟所作的儀式卻包括租用GoGoVan召回亡魂碎片，及買蘋果手機下載程式，以超渡及暫存二人亡魂，更以為女事主淨身為由，要女事主與他性交及肛交。女事主在短時間內被騙逾10萬元，後來覺受騙報警。裁判官稱「法師」屢次犯案，利用藉口使女事主與他性交，令她受到創傷，今（17日）於區域法院判被告監禁38個月。

被告馮天皓又名馮俊業，認以性交轉運方式，向一名女售貨員騙財騙色。(資料圖片)

自1997年開始犯案

被告馮天皓又名馮俊業（39歲），報稱金融從業員，承認15項盜竊罪、3項以虛假藉口促致他人作非法性交罪及1項詐騙罪。

裁判官葉佐文稱被告案底纍纍，包括欺詐罪、與未成年少女非法性交等，最早犯案日期為1997年。而本案更是在保釋期間干犯，形容被告為慣犯，沒有汲取教訓及改過自新。

明知事主經濟欠佳仍索錢

葉官又稱，事主自去年11月作供後，因事件害怕與男性接觸，令她的工作表現不佳而被僱主解僱。事主為家庭支柱，亦將已逝母親留下的儲蓄花掉，連看心理醫生的金錢也沒有。被告明知事主經濟狀況不佳，仍然向她索錢及要求她借錢。

葉官指被告使事主創傷、以藉口作出性交及不安全性交為加刑因素，故判被告監禁38個月。

聲稱可為事主亡母等作投胎儀式

案情指，24歲女事主為售貨員，被告為她的顧客，二人於去年8月相識，被告自稱為「泰國佛法師」，可以為事主的亡母及墮胎的嬰兒進行投胎儀式，事主相信被告有特異功能，同意進行「儀式」。

租GoGoVan運亡魂碎片

被告於2018年8月24日至9月7日間，多次以不同藉口要求事主付錢作儀式之用，包括製作泰幣樹、打造金身像、租用GoGoVan以召回事主亡母及墮胎嬰兒的亡魂碎片、購買蘋果手機下載應用程式超渡二人亡魂、及要用蘋果手機暫存二人的亡魂。被告事後兩度要求與事主性交，事主發現受騙，於是報警，警方安排埋伏行動，終將被告拘捕。

案件編號：DCCC182/2019