【性交轉運】廚子化身「黑玫瑰」誘單親母性交再斷交　認罪候判　

已婚廚子透過「WeChat」認識一名單親母後，得知單親母的兒子搬新居後疑見鬼。單親母不久後收到一個由「黑玫瑰」帳號發出的訊息，指示單親母要與廚子性交，其子才可得救。單親母信以為真，與廚子性交兩次，之後「黑玫瑰」指廚子氣數已盡，可斷絕來往，單親母亦跟從並刪除與廚子等的聯絡。單親母後來從新聞看到相類的性交騙案始知受騙。男廚師今（6日）於區域法院承認2項虛假藉口促致他人作非法性交罪，案件將於10月11日判刑。

被告文根英在區域法院承認化身「黑玫瑰」騙單親母上床。（資料圖片）

被告向事主稱認識女法師

被告文根英（42歲)被控於去年7月27日及31日向女事主X訛稱與他性交，能替她及兒子驅邪靈，從而促使與X 作非法的性行為。

案情指，30歲女事主X為單親媽媽，育有一名4歲的兒子，她在去年1月透過通訊程式「Wechat」認識被告，被告透露認識一名武漢的女法師，可以為事主進行儀式以替人改善運程及除厄運，X當時不以為然。

被告稱可心靈感應與女法師溝通

同年6月，被告幫X搬屋，X的兒子搬到新屋後稱在屋內看到鬼魂，X感害怕並向被告求助。被告遂於同年7月尾到X的新屋除靈，並指他可透過心靈感應與一名女法師遙距溝通。

「黑玫瑰」指與被告性交可驅走邪靈

X稍後收到被告朋友傳來的訊息，該人自稱為「黑玫瑰」，並指X的兒子被邪靈附身，只有與被告性交才可以驅走邪靈，X起初拒絕，但「黑玫瑰」稱若她不從，可能會影響到她及兒子的福祉，X最終答應。

與被告性交後著刪除對話

X及後於7月21日及31日與被告進行性交，「黑玫瑰」事後向X指，已叫被告不要再接近她，因被告氣數已盡，X不虞有詐，故不再聯絡被告及刪除二人的對話。X後來在新聞看到同類騙案，終發現自己受騙及報警。

被告認設「黑玫瑰」帳號

被告在警誡下承認，他早在2015年已設立名叫「黑玫瑰」的WeChat 帳號，他承認假扮叫作「黑玫瑰」的女法師，向X訛稱她被邪靈附身，只有與她性交才可以趕走邪靈。

求情稱真的認識女法師

辯方求情指，被告育有兩女，其妻子仍未獲得香港永久居民身份，現以旅客身份來港照顧女兒。辯方又指，被告透過WeChat 認識女事主，又指他真的在武漢認識一名女法師，向女事主講述時並非有意「鋪路」以便後來犯案，事發時只是出於一時的邪念，所以才說了這個愚蠢的謊言。

過程中有用保護措施

辯方又引述被告的求情信指，他已感到後悔，對事主造成的傷害感到抱歉，而且他在還押期間發現腦內有腫瘤，以致他失去左耳聽力、感到頭暈及失去平衡力，辯方望法庭考慮到被告認罪、有悔意、在過程中有使用保護措施等，可予以輕判。法官先索取事主的創傷報告才判刑。

案件編號：DCCC1043/2018