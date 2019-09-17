【港鐵出軌．放工情況】東鐵「斷纜」　中環人提早放工避過海人潮

港鐵東鐵綫今日（17日）發生意外，紅磡站有一輛載客列車出軌，一度導致東鐵線、西鐵線服務延誤。現時西鐵線列車回復正常，惟東鐵線來往紅磡至旺角東站的列車服務仍然暫停。 在臨近打工仔放工時間，記者到港鐵九龍塘站往羅湖方向未見人龍，而鑽石山站的港鐵接駁巴士站同樣未需要排隊。運輸署表示，已經協調各巴士公司，在下午5時半起加開四條巴士路線的特別短途班次。

運輸署表示，在下午五時三十分起加開四條巴士路線的特別短途班次：由中環開往旺角的104號線、由北角開往旺角的112號線、由金鐘（東）巴士總站開往大圍站的982X號線，以及由尖東站開往大圍站的81C號線，方便市民在旺角東站或大圍站轉乘東鐵線。運輸署和巴士公司會密切監察情況，因應乘客需求加強前往新界東的巴士服務。

現時，港鐵東鐵線介乎旺角東站至紅磡站之間的列車服務仍然需要暫停。來往旺角東站至羅湖站的列車服務約3.5分鐘一班，而來往大埔墟站至落馬洲站的列車服務則約10分鐘一班。運輸署預計於九龍塘、金鐘、北角、大圍站等轉車站，候車的乘客會較多，呼籲乘客保持忍讓。

因應紅磡站事故，金鐵站地面大堂告示牌及大堂廣播均不斷提醒乘客列車服務最新安排。在下午近六點左右，金鐘站服務正常。白領王先生表示，因應今日紅磡站事故，公司容許提早員工一個多小時收工，以避免高峰時間人潮擠迫，或再發生列車事故。他又認為，港鐵營運四十多年從未出現列車脫軌，港鐵須徹查事件起因。

鑽石山接駁巴士未見爆滿

至於鑽石山站外的接駁巴士站，沿路有告示指示候車處方向，接駁巴士站設於鑽石山A1出口外，有三至四名港鐵職員協助現場秩序。接駁巴士全部免費乘搭，往返大圍站及鑽石山站。現場職員指出，班次會按照路面情況而定，約五分鐘一班。

記者於下午五時到場，每架巴士到站數分鐘後便會開車，隨後會有巴士補上。直至下午六時，現場未見「排長龍」，大部份乘客可直接上車，車廂亦不見爆滿，每次上落客時，車內均有大量空位。

而在東鐵綫九龍塘站內，記者在6時左右見到月台明顯出現下班及下課人潮，人流比平日多大約兩成，而站內秩序正常，平均每兩個車廂便有港鐵職員協助疏導乘客，月台上未有出現混亂。大部分月台上的乘客均是原本計劃在九龍塘站乘車，只有少數乘客因事故而轉往這裡轉車。

在紅磡工作的吳先生表示，他平日下班習慣乘坐東鐵綫至大埔墟站回家，但今天因事故，下班後走路至黃埔站，搭觀塘綫轉乘東鐵綫回大埔住所。他表示港鐵事故及停站安排對他回家路線影響不大，但發現今天觀塘綫的人流明顯增加。

在天后上班的鄧先生指，他原本的下班路線應是乘坐過海巴士前往紅磡，再由紅磡乘巴士回家，今天因事故改乘港鐵。他表示，改道對他最大的影響是由巴士「有位坐」變成港鐵「無位坐」，但認為是次事故為「意外、無辦法」，可以理解港鐵的安排。

另一位鄧先生表示，他在鰂魚涌上班，今天下班需前往沙田。他原本計劃下班乘搭過海前往紅磡，再轉乘東鐵綫往沙田，但因事故而全程乘搭港鐵。他指，事故為他帶來「少少不便」，但認為轉乘港鐵或有助他更快到達目的地，因此對港鐵安排沒有不滿。

東鐵紅磡站發生列車出軌事故，車廂斷開兩截，一共有三卡列車偏離路軌。（盧翊銘攝）

港鐵東鐵線一輛載客列車，於今日早上發生出軌意外。截至下午四時，港鐵宣布東鐵線來往紅磡及旺角東站的列車服務暫停；旺角東至羅湖站維持3.5分鐘一班車，而來往大埔墟至落馬洲站則維持10分鐘一班車。港鐵有安排免費接駁巴士行走大圍至鑽石山。