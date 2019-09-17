【港鐵出軌】故障、撞車、出軌愈見嚴重　回顧兩鐵合併後嚴重事故

港鐵今日（17日）早上再發生嚴重事故，東鐵線紅磡站附近有列車出軌，列車斷開兩截，有車門飛脫，至少5人受傷送院。受事件影響，紅磡至旺角東站服務暫停，東鐵線、西鐵線服務延誤。 2007年底兩鐵合併後，港鐵接連出現大大小小事故，輕則延誤班次，重則造成傷亡。去年的四線訊號系統齊壞、今年3月的撞車事故，到今日東鐵線列車出軌，愈見嚴重。以下會回顧港鐵多宗較嚴重的事故。

表：港鐵近年較嚴重事故

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2012年東鐵線10號風球電力故障 4站乘客通宵留車站

2012年7月23日，強颱風韋森特襲港，晚上11時許，9號風球生效期間，東鐵線大埔墟站附近有大樹倒塌壓中電纜，導致電力故障。當時列車一片漆黑，全線癱瘓，港鐵緊急宣布所有架空及地面路段服務即時停止。

期間有4班列車滯留在大圍站、大學站、大埔墟站及火炭站8小時，由於天氣惡劣，隨後天文台更發出10號風球，港鐵亦沒有安排巴士接載乘客離開，有乘客被迫滯留在沙田、大圍等車站大堂過夜，事件中逾千名乘客受影響，有人一度鼓譟。服務到翌早才回復正常。

2013年將軍澳線電纜鬆脫事件 將軍澳變「孤島」​

2013年12月16日中午，觀塘線一列由調景嶺往油塘站方向行駛的列車，駛至兩站之間的隧道時，一段30米長高架電纜鬆脫，列車車頂碰撞電纜後冒煙起火，導致列車跳掣，事件導致將軍澳線全線停駛，觀塘線列車服務亦受阻，5小時才回復正常。

由於將軍澳對外交通相當依賴港鐵及將軍澳隧道，而當日事故期間，將軍澳隧道又兩度發生交通意外，對外交通嚴重阻塞，將軍澳幾成「孤島」。

事後，按照「服務表現安排」，港鐵被罰款750萬元。罰款金額由2014年7月起用於「即日第二程九折」優惠計劃。

+ 13 + 12 + 11

2017年縱火案 尖沙咀站​19傷

2017年2月10日，一名有精神病紀錄的60歲男乘客，在一列由金鐘站駛往尖沙咀站的荃灣線列車上縱火。車廂起火，列車開往尖沙咀站後停駛，所有乘客即時離開車廂及車站，尖沙咀站緊急疏散及封閉。事件造成19人受傷，包括1名台灣旅客，其中疑犯留醫3個月後傷重死亡。

2017年觀塘線故障10.5小時 僅罰200萬

2017年8月5日早上約11時，觀塘線牛頭角站與藍田站之間路段的「聯鎖系統」，由於銅線生鏽，傳輸資料時出現問題，導致信號故障。結果當日整條觀塘線服務受阻達10.5小時。

據港鐵「服務表現安排」，10.5小時的延誤，外界原先估計會罰款2,250萬元，接近2,500萬元的機制上限。不過港鐵最終僅以起點至終點的全程行車時間與正常行車時間相比計算，抽取事故期間最長的列車服務延誤時間只為83分鐘，港鐵僅需按懲罰機制撥出200萬元。

2017年港鐵縱火案，疑犯留院三個月後傷重死亡。（資料圖片）

2018年東鐵線癱瘓 乘客困車廂無救援

2018年1月11日上午，東鐵線信號系統伺服器運作不暢順，工程人員轉換使用後備系統及改用人手操作，嘗試重新啟動伺服器但不成功。最終東鐵線服務癱瘓，一度全線停駛。該次事件令東鐵線列車服務暫停122分鐘，按懲罰事故機制罰款300萬元。

故障期間，港鐵加派接駁巴士疏導受影響乘客，但被指安排混亂、指示不清晰。在粉嶺站和火炭站有乘客因被困車廂，但得不到任何救援，自行打開車門沿路軌離開。

2018年「四線齊跪」6小時 僅罰800萬

2018年10月16日，港鐵荃灣線、觀塘線、港島線同時在上班繁忙時間列車延誤，將軍澳線隨後亦出現故障，大批市民出行受阻，是港鐵通車以來最大規模的延誤事件。港鐵其後指出，這是由於兩個信號系統的重置方法不相同引起。

當日事故前後擾攘約6小時，但港鐵同樣只計算當天延誤最長的一班列車，荃灣線為89分鐘；觀塘線為114分鐘；港島線為77分鐘；將軍澳線為61分鐘。四條線各罰款200萬元，合共800萬元。

▼2019年3月港鐵撞車事件▼

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2019年撞車事故 中環至金鐘站列車停駛兩日

2019年3月18日凌晨，港鐵測試新信號系統期間，一列由中環站開往荃灣的列車在駛出車站不久，與另一列開往中環站的列車相撞，兩輛列車均嚴重損毀。列車上當時並沒有乘客，但亦有兩名駕駛人員受傷。

這是港鐵（前地鐵）通車以來，首次在軌道交匯點上發生列車碰撞事故。事後，荃灣線來住中環站和金鐘站的服務一度停駛兩日。