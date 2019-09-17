【逃犯條例】北角張祝珊英文中學囑師生結伴離校　互作照應

反修例風波持續，本周日（15日）炮台山及北角爆發多場衝擊混戰，更有持刀、棍的白衣男子向記者及途人施襲。區內名校、位於北角寶馬山的張祝珊英文中學，有學生昨（16日）發起「一齊返學」行動，呼籲同學結伴出入，校內職員今(17日)回覆《香港01》查詢指，暫無收到學生相關求助，但校方已向家長發通告，建議同學互作照應、並繞道而行，有需要時可由老師或職員陪同至港鐵站。 校方重申，會提高警覺，包括留意有否可疑人士徘徊，以策師生安全。

張祝珊英文中學位於北角寶馬山，需步行下山或乘小巴或巴士直達港鐵站。（張祝珊英文中學校網截圖）

張祝珊英文中學今發家長信，交代保障學生安全的相關措施。校方建議，同學放學後勿流連街頭，應立即返家，倘遇有課外活動需要留校至晚上6時後，老師或教練會在可能情況下，陪伴同學到港鐵站，家長亦可為子女請假缺席有關課堂或課外活動。

該校職員向《香港01》表示，大部分同學均乘搭校巴返放學，依昨、今兩日所見，未見大量學生響應行動，校方已呼籲同學轉乘小巴或巴士等公共交通工具，以便直接往返校門及港鐵站，亦應盡量避開出入炮台山港鐵站。不少學生留校至傍晚，校方已交帶老師結伴照顧，「會一齊落山，盡量避免同學自己一個。」

職員續指，此兩天有接獲個別家長來電查詢，但未收到同學因事件受驚等呈報，他又指，會多加留意學校有否可疑人士出入，免家長憂心。