【9.15衝突】28人傷一男仍嚴重　炮台山血流披面「岳少年」穩定

不少市民響應昨日的「915港島行街」活動，遊行由和平演變至港島多區發生衝突，示威者在金鐘、灣仔多處堵路及縱火後，至晚上，炮台山的黑衣示威者與持相反意見的白衣人發生衝突，有白衣人持摺凳、鐵通襲擊示威者，亦有白衣人被示威者襲傷。根據醫管局資料，截至今早10時半，並有28人送院，當中有一名男子情況嚴重，留醫瑪麗醫院，10名男子情況穩定，另有13男4女經治療後已經出院。

男子被制服時頭破血流。(Now新聞直播截圖)

昨晚約10時半，在炮台山七海商業中心附近，一名身穿灰色衫男子為支援其他示威者，疑襲擊防暴警，其後他被防暴警以警棍制服，有傳媒直播片段影到男子頭破血流，鮮血從頭頂流至男子面部，最後被送往東區醫院治理。

男子情況穩定

今早，男子家人及朋友前往醫院探望傷者，有男友人透露，傷者現時情況穩定，由於案件已進入司法程序，不宜透露太多，現時有律師跟進男子個案。友人透露，病房內有六名警員守住，現時未知傷者是否被起訴，只知現時仍被扣查。

下午時份，受傷青年於警員押解下前往檢查，他清醒，面部有多處傷痕，而左後腦位置有明顯縫針的疤痕。

為救其他示威者 襲擊防暴警被捕

事發時，一批防暴警察在上址制服三名示威者， 身穿灰色、背部印有「岳」字上衣的男子隨即以棍狀物體襲擊防暴警，同一時間被制服的三名男子逃去，而灰衫男子欲離開時，被多名警員追捕，期間他跌倒在地上，隨即遭警員撳在地上，男子掙扎時，被警員以警棍制服，警員又用胡椒噴劑噴向已被制服的男子。

警：該名男子作出激烈反抗 為制服男子警方使用合適武力

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在今日的例行記者會上表示，昨晚在北角七海商業中心附近，當警方正在追捕一批示威者時，追至露天停車場時，其中一名男子手持棍襲擊警員，幫其他同黨逃走，同事到場增援時，將該名男子拘捕。事發時該名男子作出激烈反抗，無視警方多次警告，為制服男子，當時警方使用了合適的武力，包括胡椒噴劑，最後成功制服，並作出拘捕。