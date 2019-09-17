殯儀男涉性侵親女案　女問：驚人知為何做　父答：因為個遊戲太正

從事殯儀業的中年漢涉在家中性侵16歲親女一案今（17日）續。女事主繼續講述遭性侵的經過，並指在強姦及企圖強姦的事件後，曾擔心會因而懷孕，但被告卻稱若真的懷孕，會帶她到深圳墮胎，女事主終在學校訓練營向老師披露事件，被告後來察覺不妥，曾發短訊予她指：「玩猜猜猜遊戲，當無發生過好嗎？」女事主即反問父驚人知當初又玩，被告回覆說：「因為個遊戲太正。」

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

現年46歲的被告，被控於2015年6月至2018年9月11日期間5度非禮女子X，亦曾強姦及企圖強姦她。

趁妻及長女返鄉向幼女施暴

現年20歲女事主X供稱，2015年7月某日，當時其母及兩名姊姊返鄉，只剩她與被告及弟弟在家，被告趁弟弟洗澡時強吻她，稍後時間又誘她到房間，脫去她的衣服摸她及吻她，又曾用下體在她私處外徘徊，更拿出避孕套壓在她身上，雙眼通紅地說：「去到呢個位點停。」X期間曾反抗又哀求被告放過她，被告最終停手。

若X懷孕會帶她到深圳墮胎

X指事發後她的月經來遲了，她一度擔心會懷孕，曾就此問被告怎麼辦，被告當時表示若她懷孕，會帶她到深圳墮胎。

X又指企圖強姦事件後，被告不時會藉詞要X替他「揼骨」或一同玩手機遊戲「猜猜猜」，叫她到房內替自己手淫，X表示當時沒有反抗，認為會「唔夠佢黎，冇咩意思」。

著X當無發生過

X指她在2017年2月的學校訓練營中，首次將事件告知老師，後來被告懷疑她將事件告訴他人，曾透過WhatsApp向她道歉，又稱：「玩猜猜猜遊戲，當無玩過好嗎？」X反問：「驚人知當初又玩。」被告回覆說：「因為個遊戲太正。」

事主形容父親「大灰狼」

X最後將事件告知老師，並一直與老師保持聯絡，老師亦著她記錄性侵事件，紀錄當中提到被告曾趁X母親在場，背向二人時，偷偷用手碰她的胸部。X向老師傾訴性侵事件時，曾以「大灰狼」形容被告，並以「小紅帽」形容自己。

案件編號：HCCC79/2019