【港鐵出軌】未能排除外物干擾路軌　消息：車廂及涉事路段無CCTV

港鐵東鐵綫一架列車今早（17日）駛入紅磡站月台期間，有三卡車廂出軌導致東鐵綫紅磡站至旺角東站服務暫停。港鐵車務總監劉天成表示，列車出軌有三個主要原因導致，包括軌道有外物、鋼軌缺損及列車行駛不當。劉天成指曾翻查月台閉路電視片段，僅看到列車進入月台以及其後三卡車偏離路軌的情況，仍未能排除任何可能性。 據《香港01》了解，涉事列車是東鐵線最舊款型號列車，車廂內未有安裝閉路電視(CCTV)，而出事的路段未有設置任何CCTV，換言之，難靠CCTV片段追查事發一刻的情況。

東鐵線紅磡站有列車出軌，紅磡至旺角東站服務需要暫停。（盧翊銘攝）

港鐵車務總監劉天成今日多次重申，不排除任何導致列車偏離路軌的因素，將爭分奪秒把出軌車卡移回路軌，並展開搜證及深入調查事件。但他表示，主要有三個成因釀成事故，包括軌道有外物、鋼軌有缺損及列車部分設施行駛期間有不妥當地方。

就露天路段會否有人扔入外來物促成今次事故，或如外界傳言指示威者擲入外物有關。劉天成指，涉事出軌的第四卡列車已移正至路軌，惟須等待其餘兩卡列車移正並駛離有關路段，才可詳細調查有否外來物。他續指，今日下午檢視過相關資料，包括由紅磡站月台至軌道閉路電視，只看到列車進入月台及遠處有三卡車廂出軌，故目前作出判斷屬「言之過早」。

據了解，涉事列車屬東鐵線最舊車型「中期翻新列車」，車廂並沒有裝設閉路電視，且露天段亦沒有相關閉路電視裝置。（盧翊銘攝）

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據了解，涉事列車屬東鐵線最舊款列型號為「中期翻新列車」（Mid-life Refurbishment Train , MLR），故列車車廂並沒有裝設任何閉路電視，加上肇事露天段亦沒有裝設閉路電視，換言之，港鐵僅能依賴紅磡站月台的閉路電視，看到事發時的部份情況。

而出軌原因會否與今日凌晨時分更新鋼軌工程有關，劉天成則指相關工程僅更換了約8米的路軌，與涉事出軌位置亦相距逾百多米，故初步估計「睇落無關」，惟會繼續搜證及聘請外國專家調查。

工程師：料與鋼軌裂痕、道岔口鎖斷開有關

曾任港鐵信號系統經理、鐵路信號工程師學香港分會副會長工程師張年生表示，看過相關相片及資料後，認為外來物導致列車出軌機會較微。他解釋，倘有鐵枝或樹枝等異物扔入路軌，第一卡列車經過時已經會出軌。

張年生又指，現時有三個鋼軌位置分別有兩處30毫米的裂紋以及一處呈現約1毫米的裂痕，且出現裂痕的位置均在列車脫軌附近，亦與岔口相近，故相信出軌原因與鋼軌有裂痕及道岔口的鎖斷開有關。