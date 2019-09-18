【逃犯條例】林鄭邀公關公司修補香港形象　被指「時機不對」遭拒

路透社9月13日公開特首林鄭月娥較早前與商界閉門會面的錄音，其中透露港府曾邀8間全球性的公關公司協助重啟宣傳工作，惟沒有公司答應。 林鄭月娥17日會見記者時表示，有關的公司認為現時展開公關工作的時機不對；有獲邀的公關公司代表則形容，港府是試圖在「街頭仍在燃燒之際」搞公關。

林鄭月娥表示，港府確有意接觸一些國際公關公司徵求意見。然而，那些公司認為香港仍然處於某種社會不穩和風波之中，現時啟動重建香港聲譽的行動時機不對。

根據公關業界期刊《霍姆斯報告》（The Holmes Report）的內容指出，港府在這次招標中徵求公司協助當局進行現今「香港海外形象的初步評估」，針對「關鍵海外市場對香港的負面觀感」提出改善建議， 強調香港與區內其他城市的優勢，並加強宣傳「一國兩制」的成功。報道指出，其中一間獲邀公司的代表形容港府是試圖「在街頭仍在燃燒之際」推行公關策略。

港府曾邀8間全球性的公關公司協助重啟宣傳工作，惟沒有公司答應。（路透社）

根據路透社的錄音內容，林鄭月娥在早前的會面中談及處理反修例示威所存在的困難，特別是應付媒體。她透露曾邀8間全球性的公關公司，協助重啟宣傳特區工作，但其中4間公司以「憂慮現時協助特區政府會令聲譽受損」而即時拒絕，另有兩間其後婉拒邀請。結果林鄭只能約見餘下兩間公司聽取意見，但最終認為有關建議要在修例風波過後才更有關聯。

此外，林鄭月娥又提到宣傳工作是港府最薄弱一環，稱若能渡過這場危機，必須展開改革，為繼任人營造更好的環境。