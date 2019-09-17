【9.15衝突】公務員示威被捕　林鄭：非常遺憾　違法一定不容許

《逃犯條例》修訂及警方被指濫權所引發的示威衝突牽連甚廣。行政長官林鄭月娥今早（17日）出席行政會議前見記者時，央視記者以普通話問及，消息指有公務員參與示威時被捕。林鄭承認，「有個別公務員被拘捕是有的」，又表示對事件「深表遺憾」。她表示，公務員違法一定不被容許，會按公務員條例採取行動。

林鄭承認，「有個別公務員被拘捕是有的」，又表示對事件「深表遺憾」。她表示，公務員違法一定不被容許，會按公務員條例採取行動。（資料圖片）

中國大陸官媒中央廣播電視總台記者以普通話問及，有公務員參與示威時被捕，除了警方嚴正執法外，特區政府有何機制處理。林鄭就表示，「過去幾個月的示威過程裡，據我理解有公務員參與的」。她指，「如果是以一種非常和平的形式參與示威遊行，是可以的」，而有部分公務員參與示威遊行受到指引限制，亦是公開資料。

她又承認，「有個別公務員被拘捕是有的」；「我深感遺憾」，她指，警方已採取有關的行動；而公務員違反法例，是不容許的，會按公務員條例採取行動。

她又稱，全港有超過17萬人的公務員隊伍，警隊以外其他部門，也承擔了額外工作量，她對公務員表示感謝。

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