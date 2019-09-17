【逃犯條例】林鄭落區　泛民憂變建制動員會　消息：網上登記報名

《逃犯條例》風波延續超過3個月仍未見平息跡象。特首林鄭月娥早前表示會構建對話平台，聆聽民於，與市民交流。她今早（17日）就透露，下周會舉行首場社區對話，市民可自由報名參加，預計對話人數100至200人，如報名人數太多，會以抽籤形式分配名額。 不過，有泛民區議員就擔心社區對話平台會被建制派騎劫，動員大量支持者「圍標式」出席，令對話成為政府「做公關騷、製造民意」的工具；此外，也有泛民擔憂，報名和抽籤形式如以辦公時間「派飛」形式進行，或令日間需工作、上課的青年和普通市民無法獲得出席集會。 消息透露，社區對話平台將有方法確保不同政見人士有公平機會參與，包括以網上登記作其中一個報名途徑，名額爆滿後抽籤，入場機會人人均等。

余德寶擔憂，社區對話如在社區會堂舉行，場地可容納人數少，會舉行多少次亦成疑問，如最後只是數次200人的「落區」，只會「得個搞字」，無法反映真實民意。（資料圖片/鄭子峰攝）

余德寶批落區只會「公關效果」

油尖旺區議員公民黨余德寶擔憂，社區對話如在社區會堂舉行，場地可容納人數少，會舉行多少次亦成疑問，如最後只是數次200人的「落區」，只會「得個搞字」。

他又指，過往的土地大辯論，建制派亦大舉動員支持者進入諮詢會，雖云不同聲音有必要存在，但擔心最後社區對話變成建制派一方聲音居多，變成「偏聽」。他批評，林鄭過往不斷嘗試做「公關效果」，製造民意基礎，早前約見區議員，也顯然只是為了完事後，以區議會名義，對外宣布「止暴制亂」是社會共識，而「落區」亦是相同目的。

他指，特首如要聽民意，與市民對話，每日到學校、商場有市民唱《願榮光歸香港》的地方去聽已足夠。

如辦公時間報名 或令普通市民無機會出席

他又擔憂，政府一面表示希望對話，另一面就拘捕市民和議員，而警員拘捕行動全憑主觀判斷「中秋派月餅都一班防暴跟住，到時就算抽到籤，係咪嗌句光復香港嘅口號，問林鄭良心去咗邊，就會俾人拉？到時街坊就算有興趣出席，都會擔心被捕風險……」

此外余德寶亦提到，根據過往經驗，政府諮詢會都在社區會堂舉行，但每次都是長者居多，因每次派發門票，都在民政局辦公時間，多是建制動員的退休長者，才有閒暇排隊報名，如果報名以舊有方式，不設網上報名，肯定難以聆聽需要上課及工作的年輕人和普通市民聲明。、

麥德正：建制派可「圍標式」製造民意

工黨副主席、東區區議員麥德正表示，下周開始落區對話，惟她會到哪些區、每次會面時間有多長、如何抽籤都沒有公布。他指，建制派可「圍標式」發動大量人馬到對話平台上「製造民意」。他認為，社區對話最終會淪為區選前，政府與建制派的一場「政治騷」，除了製造民意，更是試圖將建制派聲音放大，為建制派「催票」，從而做到「一石二鳥」效果，他質疑政府稱要聆聽民意是「口惠實不致」。

他又指，市民表達五大訴求已多時，根本不需要「落區」都能了解，形容此時額外建立社會對話平台是「玩嘢」，目的是為「沖淡五大訴求」。

顏汶羽認為，特首要以謙卑、熱誠的態度與民共議，亦可以用多種不同形式，如街站等與民接觸、溝通及對談。（資料圖片/羅國輝攝）

甘文鋒：就算有衝擊官員亦需面對

早前表明不會出席林鄭「區議員對話會」的新民黨屯門區議員甘文鋒表示，歡迎特首決定，但強調對話是否有效果，要視乎實際操作。他估計，舉行社區對話，應維持一段較長時間，「唔可以搞得一兩場」。他又指，特首和問責官員落區，不能毫無準備，「唔可以聽完就算，然後將政府立場講一次當回應，唔啱聽嘅就話研究」，因市民已經對「無止境傾聽和研究」厭倦。

他指，作為區議員，對政府今次舉行社區對話的期望是，民政專員準備好具體解決方案，「純粹公關工作唔會有實際作用，政府要有行動，例如提出重大民生設施改善，講明幾時擺上立法會傾，要交出誠意。」

至於對話平台能否真正吸納民意，甘就稱，特首之外，政府需讓官員一同落區，18區頻密舉行對話，「想表達意見嘅人好多，每個區亦都有自己唸法，希望大規模不同議題咁討論，唔可以話一個論壇講完就算」。

對於對話會可能出現的火爆場面，他認為，就算有市民要發洩都好，特首和官員都要聽，「衝突已經係是香港政治嘅一部分，官員要有心理準備面對」、「係咪會每次都會衝？搞10場、20場全部都有人衝擊？一定唔會係全部……有人想去個平台鬧，有人想寸你，有人想俾意見……就算真係衝，你都要繼續坐喺到。如果你連呢啲都頂唔住，特區政府領導班子點樣行落區？」

顏汶羽促特首以謙卑、熱誠態度與民共議

民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽則指，特首首場對話平台活動，是打開了對話的大門；他又表示，期望特首持續舉辦同類平台，讓所有想向特首表達意見的香港市民也能直接面對面與特首溝通。他又認為，特首要以謙卑、熱誠的態度與民共議，亦可以用多種不同形式，如街站等與民接觸、溝通及對談。

顏汶羽又呼籲，不同立場、不同背景的市民都應踴躍參與對話平台，讓政府可以就不同社會問題有更全面、廣泛的掌握。

消息透露，林鄭社區對話平台，其中一種報名方式是網上登記，倘名額爆滿，以抽籤形式處理，確保不同政治理念、背景及階層人士都有均等機會參與，整個過程將公平、公正、公開。