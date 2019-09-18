殯儀男涉性侵親女案　事主否認無生日禮物而誣告父親　因人人都無

從事殯儀業的中年漢涉在家中性侵16歲親女一案今（18日）續。女事主X接受辯方盤問，辯方指出被告在X生日時沒有買禮物給她，但X的二姊向被告稱自己喜歡某個娃娃時，被告立刻買了給二姊，X承認有發生過這些事情，但強調她沒有懷恨在心，或因妒忌而誣告被告，又澄清「生日禮物個個都無」。

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

現年46歲的被告，被控於2015年6月至2018年9月11日期間5度非禮女子X，亦曾強姦及企圖強姦她。

事主形容住家如住酒店

女事主X接受辯方盤問指，被告與她兩名姊姊的關係良好，與弟弟則比較多發生口角，她承認很少將自己的事情與父母傾訴，亦認為父母較疼愛兩名姊姊及弟弟，她則「好似住酒店，無家嘅感覺」。

辯方指事主曾向姊展示咸濕對話

辯方提出，X曾在2015年將一個「咸濕」的對話向長姊展示，對話當中亦提及「鮑魚」，被告得知後問她：「你係咪上網講咸濕野？」X表示不記得有關事件。辯方進一步指出，被告在詢問她「咸濕對話」後，二人發生口角，當時被告曾向X說：「我關心你，我問你一句，你就答一句，再問就好似得罪你咁。」X在庭上回應說：「關心個女唔代表可以hack手機，侵犯私隱。」

強調無因妒忌而誣衊被告

辯方又指出，被告在X生日時沒有買禮物給她，但二姊向被告稱喜歡某個娃娃時，被告立刻買了給二姊，X承認有發生過這些事情，但強調她沒有懷恨在心或因妒忌而誣衊被告。

忘記是否有叫被告買手機

辯方再提出，X就讀中一時，學校要求學生繳交約2000元的音樂課程費用，被告沒有把錢給X，X因此事感到不開心；而且X於2015年曾要求被告買新手機予她，被告沒有答應，但卻買了新手機予兩名姊姊。X解釋，音樂課程一事是因為母親不想浪費錢，她見母親反對所以沒有參加；對於新手機一事，X則忘記她有否要求被告買新手機。

案件編號：HCCC79/2019