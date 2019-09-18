日男涉「執屍」姦醉娃　被告稱同意後才性交　惟雙方理解或有出入

日籍男涉姦小巴鄰座混血女醉娃案續審，庭上今（18日）播出被告的警誡會面錄影，他稱事主下車後像亂逛，又見路面危險，便讓她到住所休息。被告又指對方擅自躺在他的床上，惟自己其後也在旁睡著了，不太記得發生何事，他遭警方追問時曾說：「我是得到她的同意才造愛的。」

被告貝瀨裕紀否認在其旺角住所強姦24歲中菲混血女事主。(資料圖片)

被告貝瀨裕紀，34歲，案發時在港某貿易公司任助理經理。他被控於去年8月5日，在旺角彌敦道新興大廈住所強姦現年25歲的中菲混血事主X。

指同意有形形式式的理解方法

被告承認曾與事主性交，但堅稱獲對方同意。庭上昨日播放被告的警誡會面錄影，警員問他早前表示：「我是得到她同意才造愛的。」是什麼意思，被告回應感覺到事主的意思，又稱所謂的同意有形形式式的理解方法，雙方的理解或有出入。

指事主小巴上已頭枕其膝

法庭今再播出另一段警誡會面錄影，被告指當日凌晨等車期間，X的友人問她小巴是否往旺角，並問他可否帶X去旺角。被告形容X有酒意，腳步不穩，上車後多次頭撞窗，其後枕在他的膝上。

曾背起事主在旺角走了一會

被告謂，他在朗豪坊扶對方下車，因X像亂逛，路面又多車，曾背起她走了一會兒，X當時仍有意識。他解釋，與其讓X躺在馬路上，不如帶她回住所喝水休息。X聽到其住所在附近後，曾查問是否真的很近，入屋後又擅自躺在他的床上。他指曾問對方可否自己離開，因他亦很睏倦，其後睡在X的旁邊。至於之後發生何事，被告表示因睡著了而不太清楚。

案件編號：HCCC28/2019