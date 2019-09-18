青年迫債仔父還20萬　被裁勒索罪成　求情指案件只是「大龍鳳」

兩青年涉嫌綁架一名男侍應到酒店房間，並向侍應的父親指其子欠毒品費20萬，向其父勒索金錢，父拒絕付款並報警，警員見匪徒提供照片，即認出「藏參」的酒店，並把侍應救出。兩青年早前在高等法院受審，陪審團今（18日）退庭商議兩小時，裁定兩青年綁架罪不成立，但曾與侍應父當面交涉的被告，則被裁定勒索罪成。辯方律師求情時指，案件是件「大龍鳳」，更指「肉參」也有份參與，法官把案押後明天判刑。

事主馬春來(圖)稱被告譚浩天稱其子欠10萬，後來又要他還20萬。(朱棨新攝)

兩名被告被告譚浩天，24歲，和李奇，19歲，分別報稱銷售經理和地盤工人，同被控一綁架罪，但均罪名不成立，但譚浩天則被裁定一項勒索罪成，控罪指譚於2018年6月23日，向27歲男子馬庭軒的父親馬春來勒索20萬元。

指事主兒子也參與其中

譚的律師求情指，本案屬一個「大龍鳳」騙局，直指被「綁架」的男侍應馬庭軒也參與其中，而就勒索罪的指控，只有譚對侍應父親所說的：「你畀錢先至放人。」並非屬同類案件中最嚴重的一種。辯方又指，雖然馬父在案中也曾受驚，但為時不長，侍應被發現時沒被綁手或受傷。

指女友已拋下兒子離開

律師續指，譚同另一涉案女子「雪花」育有一子，但「雪花」已拋下兒子離開，譚被還押期間，兒子一直由譚的父母照顧。譚已得到人生最大的教訓，望法庭可輕判，讓他可重新做人，照顧兒子。

庭上透露，事主馬春來早前供稱，去年一月，譚和一名自稱是兒子中學同學的女子「雪花」來電，二人指其兒子欠債，要求他代子還款，但他表示無能力償還。

警員看照片認出藏「參」處

去年6月23日，他收到兒子的電話，兒子表示「被阿天捉左」，要支付20萬元才可獲釋，譚之後在電話約他見面。譚和「雪花」抵達後，「雪花」以電話展示影片，影片中有人捉住馬庭軒的頭撞牆。而馬庭軒則大喊：「痛，唔好打！」

馬春來最終決定報警。他在旺角警署期間，其WhatsApp收到一張顯示其子在一房內的照片，並拿著一個飯盒。有警員見房間的背景，即認出其兒子身處的酒店，同日凌晨3時許到酒店房找到譚等人，之後在另一房發現男侍應。

案件編號：HCCC18/2019