政府公布第7輪配對補助金結果　明愛專上成大贏家籌逾2.7億元

教育局今日（18日）公布第七輪配對補助金計劃(計劃)的撥款分配結果，12間參與計劃的自資本地學位頒授院校合共獲約10億元私人捐款，以及獲約4.92億元的政府配對補助金。 當中明愛專上學院籌得最多捐款達2.72億元，而香港恒生大學及珠海學院，分別亦籌得2.37億元及1.97億元，三校均可獲政府補助上限1億元。 至於面對收生不足、財困，最終宣布本學年起停止招生的明德學院，籌得款額為參與院校中最少，只有100萬元，故只獲政府補助100萬元。

明愛專上學院獲得的捐款額最多，達2億7200萬元。（資料圖片）

香港公開大學、職業訓練局轄下香港高等教育科技學院，以及十所據《專上學院條例》（第320章）註冊的認可專上學院均有參與計劃。當中明愛專上學院獲得的捐款額最多，達2.72億元，其次為籌得2.37億元的香港恒生大學，以及獲1.97億元的珠海學院，三院校向獲1億元政府補助金；而自2018年7月起才參與計劃的耀中幼教學院，亦獲捐款2500萬元。

至於早前宣布本學年起停止招生的明德學院，受惠款額為多間參與院校中最少，只籌得100萬港元，並獲政府提供100萬港元補助金。

在此輪計劃中，各校籌得的首1200萬元「最低款額」，可以「1對1」形式獲政府配對補助金；其餘所籌得捐款則以每2元配1元補助金形式發放，以「先到先得」的原則處理，每校可獲補助上限為1億元。



↓↓↓ 12間自資本地學位頒授院校可獲配對補助金詳細 ↓↓↓

教育局公布第七輪配對補助金計劃結果。（香港01製圖）

教育局局長楊潤雄表示，很高興見到規模較小、歷史較短的院校能加強其籌款能力，對社會各界慷慨支持計劃感到鼓舞。他感謝所有慷慨捐款予院校的人士，又相信計劃有助推動香港高等教育長遠發展、促進高教界多元化。



港府於2017年《施政報告》公布推出第七輪配對補助金計劃中，預留共5億元作配對款項，供合資格自資院校申請，希望借此協助院校開拓經費來源，提升自資專上教育界別的教育質素、促進捐獻文化。目前為10所公帑資助專上院校而設的第八輪配對補助金計劃，由今年7月起接受申請，楊潤雄鼓勵各界繼續支持計劃。