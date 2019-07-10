【DSE放榜2019】VTC 報名費、自資院校收生　院校資訊話你知

中學文憑試(DSE)今日(10日)放榜，考生可視乎興趣及成績，即日起報讀各自資院校學士或副學位課程。政府自2017/18學年推出3萬元「自資學券」資助學生入讀自資學士課程，《香港01》綜合部份院校的日期、報名方法，學校簡介供同學參考，當中包括香港樹仁大學、珠海學院、恒生管理學院、東華學院、明德學院、宏恩基督教學院等。

職訓局。（資料圖片）

職訓局​：

職訓局由放榜日至7月16日開放多間成員院校進行統一收生，提供超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，供文憑試考生即場報讀，並即日獲知取錄結果，學生要留意邀交留位費。

樹仁大學。（資料圖片）

樹仁大學：

香港樹仁大學現有14個學士學位課程獲批為合資格課程，其中包括法律與商業、輔導及心理學、歷史學、新聞與傳播、工商管理學等 。文憑試考生宜經專上課程電子預先報名平台（E-APP）申請。申請人必須在文憑試中至少獲33222成績。

恒生大學。（資料圖片）

恒生大學：



恒生大學現時開辦20個四年制的學士學位，包括，例如工商管理、中文、英文、商務翻譯、人力資源管理工商管理等，一般入學要求為33222，本地生的報名日期由即日起至8月31日。詳情請參閱學校網站。

公開大學。(資料圖片)

香港公開大學：

香港公開大學，共有38個課程可供選擇，包括應用心理學、創意廣告及媒體設計、銀行及財務學、政治及公共行政、檢測科學和認證等。有興趣者可到該校網頁申請。

珠海學院。（網頁圖片）

珠海學院：

珠海學院現時開辦14個四年制的學士學位課程可選，包括中國文學、新聞及傳播、建造工程及管理等，一般入學要求為33222，即日起至8月30日亦接受報名。詳情可參考學校網頁。

東華學院：

東華學院目前有10個四年制的學士學位課程，包括應用心理學、物理治療學、應用老年學及醫療科學等。有興趣報讀之申請人可於網上遞交申請。

明愛專上學院。（資料圖片）

明愛專上學院：



明愛專上學院於2011年正式獲頒授學位資格，現時開辦六個四年制學士學位課程，有興趣同學可透過學院網址直接報名，又或透過教育局為專上教育課程而設的網上電子報名系統（E-APP）遞交入學申請。

宏恩基督教學院。（網上截圖）

宏恩基督教學院：



宏恩基督教學院目前開辦三個四年制學士課程，包括工商管理、心理學、社會工作。另外，學院亦設有四個高級文憑，包括基督教事工、幼兒教育、心理及輔導學、轉化型商業管理。

港專學院：



港專學院港專學院開設兩個四年制學士學位課程，分別是社會工作社會科學及運動管理及訓練社會科學。另外，亦設有幼兒教育高級文憑（融合教育）。有興趣同學可在學校網頁內報名。

香港藝術學院：

香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦的3年制藝術文學士課程，亦在資助計劃名單之內。報讀者需於文憑試取得合共15分或以上（5科），而3科核心科目成績必須達2級或以上。課程將於2019年1月開課，該課程學歷由澳洲皇家墨爾本理工大學頒授。有興趣者可到學校網頁了解詳情。



香港科技專上書院。（網上截圖）

香港科技專上書院：

香港科技專上書院與英國提賽德大學（Teesside University）合辦、在港修讀的3年全日制榮譽學士學位課程屬計劃之內，其中包括會計及財務、犯罪及調查學、市場學、工商管理、電腦學。該校要求學生在文憑試5科（包括英文科）達第3級；而中文、通識、數學不屬強制入學條件。有興趣者可向學校查詢或報名。

香港能仁專上學院。（資料圖片）

香港能仁專上學院：



香港能仁專上學院共有4個四年制的學士學位課程屬計劃之內，其中包括中文、會計、工商管理、及社會工作。有興趣者可到該校網頁報名。

薩凡納藝術設計（香港）大學。（資料圖片）

薩凡納藝術設計（香港）大學：



薩凡納藝術設計（香港）大學薩凡納藝術設計（香港）大學有限公司提供廣告藝術、動畫藝術、時裝行銷與管理藝術等課程，對藝術有興趣的同學不妨到該校網頁了解課程資訊。

香港高等教育科技學院 。（資料圖片）

香港高等教育科技學院 ：



學院現時提供多個「專業為本」的自資學士學位課程及12個政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）的資助課程予考生報讀。對食品科學及安全、零售管理、檢測和認證等方面有興趣的同學，可考慮報讀職訓局的學士課程，除了上述學系，廣告、酒店營運管理、專業會計、公共關係及管理，以及醫療護理等課程亦在計劃之內。

耀中幼教學院。（網上截圖）

耀中幼教學院

耀中幼教學院之四年制幼兒教育榮譽學士課程，學生在文憑試中須達33222成績，並要通過入學面試。有興趣者可到學校網頁了解課程，亦可致電+852 3977 9877或電郵（enquiry@yccece.edu.hk）查詢。

