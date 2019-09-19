【小一自行收生】適齡生減1600人　升學專家、校長：20分可進取

小一「自行分配學位」階段下周一（23日）至周五（27日）開始交表程序，教育局預計2020/21學年適齡小一學童人數將減至5.57萬人，較本學年減少1,600人。 有升學專家認為，由於適齡學童繼續減少，持有20分的學童可採取更進取選策略，持有15分者仍要相對謹慎。有小學校長則提醒，雖然整體適齡學童下跌，惟部分區份依然「爭崩頭」，例如沙田、北區及荃灣等校網，家長選校時亦不能忽視。

「自行分配學位」階段將於在9月23日至27日期間，可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件，在辦公時間內直接交到心儀學校。（資料圖片）

教育局發言人表示，所有在2014年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2020年9月入學的小一入學統籌辦法。

在「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表。家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件，在下周一（9月23日）至27日期間的學校辦公時間內直接交回該校。

「自行分配學位」結果預計於今年11月18日公布。教育局發言人說，家長只能為每名子女遞交一份申請表，倘若家長被發現同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，其子女的自行分配學位申請將會作廢。

根據統計，下學年自行學額增加約44個，至24,310個；總學額則約為48,620個，較本學年增加88個。教育局則預計2020/21學年適齡小一學童人數將減至5.57萬人，較本學年減少1,600人。

喇沙書院前副校長建議持20分者可報傳統名校

喇沙書院前副校長、升學專家趙榮德接受《香港01》訪問時表示，雖然本學年適齡學童跌幅較低，但在「計分辦法準則」下，持有20分的學童家長，「自行階段」仍可採取較進取策略，報讀創校50年以上的傳統名校。

若只持有15分，他則建議採取較審慎策略，避免報讀傳統名校，而應考慮一些較大型辦學團體的地區學校，在品德培育、校政穩定等方面較佳。

趙榮德認為，選校時不建議「虛虛浮浮」，宜「實實在在」，自行階段先報讀分數上較有保障的學校，而日後亦能透過叩門嘗試其他學校。

2020/21學年小一入學報讀程序

小一入學「計分辦法準則」

填「宗教信仰」亦應了解清楚 是否獲承認

填表時，趙榮德提醒家長，子女未足5歲8個月就不要報名；而年齡高於7歲的學童報讀時，會被扣去10分。另一方面，趙榮德提醒即便子女與心儀學校屬同一宗教，亦需留意該校是否承認自身的「宗派」，例如聖公會的學校，普遍只承認聖公會的信眾，才可獲「宗教信仰」項目的5分。

校長提醒報讀青衣、荃灣、北區及沙田區仍會「爭崩頭」

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄表示，報讀時宜先審視心儀學校的班級結構是否穩定、平均發展；若班數過於不平衡，則代表該校收生不太穩定，教師人力亦未必穩定。

雖然下學年適齡學童有所下跌，吳永雄認為選校方面可更進取，但不能掉以輕心，他指出青衣、荃灣、北區及沙田等校網，適齡人數依然高企，預料繼續會「爭崩頭」，因此家長報讀前，必須先留意該校網的幼稚園K3學生人數，以評估該區的適齡學童人數。

若只報統一派位 可於明年1月17日前交表

另外，若家長只準備為其子女申請小一入學統一派位，可於2019年9月23日至2020年1月17日期間，將填妥的申請表及有關證明文件交回：九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

由於直接資助計劃小學、私立小學及英基學校協會屬下小學均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。家長必須留意，凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小一學位。