【小一派位】統一派位周六放榜　獲派首三志願創近7年新高

2019小一統一派位將於周六（6月1日）公布結果，教育局今午公布，獲派首三志願的學童有73.1%，較去年的69.9%上升3.2個百分點，創7年新高。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.2%，較去年上升2.3個百分點。

今年有27,334名學生參加統一派位，較去年少4,837人；當中19,992人獲派首三志願，創7年新高。若連同自行分配學位計算，獲派首三志願的整體滿意率為85.2%。小一自行分配學位早於去年11月底已放榜，當中22,702人獲心儀學校取錄，成功率有44.1%。

家長須於下週二、三辦理註冊手續

家長可於結果公布當天或星期日（六月一日或二日）上午九時三十分至十二時三十分；或下午一時三十分至四時三十分，返回早前遞交「選擇學校表格」的統一派位中心，領取「小一註冊證」以獲悉派位結果。屆時請帶備「小一入學申請表」或「選擇學校表格」的家長副本，以資證明。

另外，家長在領取「小一註冊證」後，緊記於六月四日（星期二）或六月五日（星期三）前往獲派的學校辦理入學註冊手續。上午校的註冊時間由上午九時至中午十二時；下午校由下午二時至五時；全日制學校則由上午九時至中午十二時，以及下午二時至四時。

若因要事未能在指定日期及時間辦理註冊手續，家長必須預先與獲派學校的負責人聯絡，以便作出特別安排，否則將被視作放棄學位處理。

2019年度小一入學統一派位中心名單