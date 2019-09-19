女青就業博覽設3千空缺　有銷售員憂經濟狀況惡化前去「探路」

反修例風波持續，諸多行業亦受到影響，旅遊、酒店、零售業面臨開工不足、停薪甚至失業的情況。香港基督教女青年會今日（19日）舉辦「新中年．新里程」培訓及就業博覽，10間企業即場提供近3000份職位空缺，協助中年女性求職就業。主辦方表示，受到修例風波影響，或許穩定的醫護、中醫工作會成為熱門。 現場除了有曾經的「全職媽媽」前來「搵筍工」外，亦有現職的銷售人員來探路，她擔心行業情況繼續惡化，未來或要轉行。

「新中年．新里程」就業博覽現場，主辦方認為今年醫護及中醫行業或更吸引人。（袁澍攝）

現場有包括浸信會醫院、牛奶公司、海洋公園等10間企業提供即場招聘。主辦方亦提供多門免費進修課程，方便希望轉行的人士修讀，「可能很多人旅遊業、酒店業做了很多年，現在想轉行就需要經過培訓。」

全職媽媽初入職場：想搵穩定的工



羅太是兩個孩子的媽媽，20年來都是全職媽媽，負責打點家中的一切。今年幼子上中學，她決定出來找一份相對穩定的工作，一眼便看中了私家醫院的健康服務員職位，並填寫求職表格。她表示，習慣了照顧他人，醫院的工作又相對穩定，因此到現場一試。

被問及會否擔心，香港最近的社會風波，會否影響求職，羅太表示並不擔心，又指家中並不依靠她的薪金支撐，「都是因為孩子長大，不想再和社會脫節。」

羅太做了20年的全職媽媽，現在幼子亦開始讀中學，便決心出來工作，以免和社會脫節。(袁澍攝)

現職售貨指旅客減 令收入少3000元：好擔心香港狀況

就業博覽中，亦有經驗豐富的銷售員為前程「探路」，史小姐以往曾在大型連鎖商場工作，一星期工作6日，每日工作時間較長。她指，今年7月通過女青修讀了中醫相關的課程後，現時在佐敦一間中醫護理產品店舖繼續擔任銷售，她表示，透過課程了解了許多中醫知識，對其現時工作大有裨益。

然而，轉型後的工作或會受社會狀況影響，她指店舖已經很久未有旅客光顧，表示對香港現時狀況很擔心；她坦言，其他店舖有人員流失，但已不再招聘，而她則要經常要調動各區工作，而每月的收入也驟減3000元左右。她表示，若是情況繼續惡化，便會考慮去中醫診所工作，「雖然人工不如銷售，但是穩定。」

現時公立醫院三A級支援人員平均起薪為1.5萬左右；保安工作則根據地區及工作時常由1.3萬至1.8萬不等；零售業則底薪為1.3萬左右，佣金另計。不少職業需要考牌，女青現場亦提供不少課程示範及進修途徑解說諮詢服務。