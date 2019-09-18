【逃犯條例】零售、住宿、膳食失業率上升　旅議會：情況越趨嚴重

《逃犯條例》引發連串示威及激烈衝突，政府統計處昨日（17日）公布今年6月至8月經季節性調整的失業率為2.9%，與今年5月至7月數字相同。然而，勞工及福利局局長羅致光表示，按主要行業分析，在本地消費疲軟及近期社會事件導致訪港旅客人次急跌的情況下，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一個期間進一步上升。 香港旅遊業議會主席黃進達今（18日）早在新城電台節目中表示，香港受近月示威衝突影響，短途訪港團8月起下跌五成，長途團則下跌三成，他形容情況越趨嚴重。

黃進達表示，出境遊數字亦開始有影響，但未至於像入境遊般嚴重。（資料圖片／鄭子峰攝）

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政府統計處數據顯示，與5月至7月比較，在6月至8月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中建造業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於餐飲服務活動業。失業人數由5月至7月的118,500人，上升至最新的120,600人，增加約2,100人。

羅致光預計，由於最近經濟情況進一步轉差，本地勞工市場在短期內將無可避免面對更大壓力，政府會密切留意勞工市場的情況。

政府資料顯示，8月首半月訪港旅客人次按年跌三成，8月尾更跌45%。黃進達表示，出境遊數字亦開始有影響，但未至於像入境遊般嚴重。他認為，機場事件影響旅客出遊信心，經濟不景氣及港人的外遊意欲不高，7月及8月出境旅客有雙位數字跌幅。

黃進達認為，機場事件影響旅客出遊信心。（資料圖片／鄭子峰攝）

東南亞、國際遊客方面，黃進達指自8月起同告下跌，預計9月後會持續跌勢，他形容，無論機票、酒店的價格如何下調，仍未見有何起色。

黃進達認為，政府及議會需要向海外旅客講解香港最新情況，強調整體市況仍安全。他又稱，暫時未見取消國際會議，但由於商務旅客會有擔憂，而香港鄰近地區競爭激烈，相關國際會議或會被新加坡、澳門等地搶走。

對於美酒佳餚節等大型本地活動，黃進達則強調不會取消。