【逃犯條例】6至8月失業率維持2.9%　 羅致光：零售業失業率升

反對修訂《逃犯條例》的遊行示威，由6月9日爆至今已101日。政府統計處今（17日）發表最新勞動人口統計數字，本港6月至8月期間，失業率為2.9%，與5月至7月的數字相同。就業不足率在這兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。 勞工及福利局局長羅致光表示，按主要行業分析，本地消費疲軟及近期社會事件，導致訪港旅客人次急跌的情況下，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率，較上一個期間進一步上升。他又指，經濟情況進一步轉差，料本地勞工市場在短期內將面對更大壓力。

羅致光預料，本地勞工市場在短期內將無可避免面對更大壓力。（資料圖片）

統計處數據顯示，本港6月至8月期間的失業率為2.9%，與去期一樣，就業不足率亦維持於1.0%的水平。其中建造業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於餐飲服務活動業。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。

羅致光表示，就業不足率保持不變，然而，總就業人數略低於一年前水平。他又指，按主要行業分析，本地消費疲軟及近期社會事件導致訪港旅客人次急跌的情況下，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一個期間進一步上升。建造業的失業率較上一個期間下降，但該行業的就業人數受建造活動疲弱所影響而繼續按年下跌。



羅指，最近經濟情況進一步轉差，本地勞工市場在短期內將無可避免面對更大壓力，稱政府會密切留意勞工市場的情況。