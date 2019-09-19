日男涉「執屍」姦醉娃　被告指事主抬臀配合性交　認為對方已同意

日籍男涉姦小巴鄰座混血女醉娃案續審，被告今（19日）繼續自辯，稱事主當時似有意識，又指她張配合抬起臀部，以讓他脫掉短褲，被告認為對方同意性交。控方指被告供詞前後不一，一時供稱事主等小巴時由友人攙扶，一時又稱不記得。

被告貝瀨裕紀否認在其旺角住所強姦24歲中菲混血女事主。(資料圖片)

被告貝瀨裕紀，34歲，案發時在港某貿易公司任助理經理。他被控於去年8月5日，在旺角彌敦道新興大廈住所強姦現年25歲的中菲混血事主X。

指事主並沒有抗拒性交

被告形容事主當時似有意識，雙眼並非完全閉上。他指X張開雙腿，把他的手拉向短褲及內褲，並配合抬起臀部，以讓他脫掉。他表示看到對方的內褲濕了，自己亦有反應。被告指X主動親吻他，沒有抗拒與他性交，認為對方同意做愛。他續指一兩分鐘後，他的頭腦變得更清醒，並在體外射精。

承認事主上車時需朋友攙扶

被告接受控方盤問時稱，他雖然睏倦但全程清醒，而X發生關係前意識也清醒。被告表示不記得X等小巴時是否由朋友扶著，控方隨即引述他於案後2日內作出的警誡口供，指他當時供稱X不能企穩，被告回應這是與警員的溝通出錯。控方再引述該份供詞，指他看到X由朋友扶著，被告起初表示當時的記憶不清晰，再三被追問下承認有人攙扶X。

被問及是否開始前戲後兩人便無對話，被告稱X有發出「嗯」的聲音，但不算對話。控方指出兩人並不相識，質疑被告聲稱獲得X同意是否包括不使安全套，被告形容只是順從對方的反應。

案件編號：HCCC28/2019