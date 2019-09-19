禁錮債仔向其父迫還20萬　銷售經理勒索罪成　官指案情嚴重囚3年

銷售經理指一名男侍應欠毒品數20萬，把侍應禁錮在酒店房間，並以侍應照片及被打片段，向侍應父親索款。惟侍應父拒絕兼報警，警察從照片認出侍應被收藏的酒店，結果經理收數不成，早前被裁定勒索罪成。官指被告向侍應父稱收錢才放人的做法令人不安，考慮他曾表示願承認勒索罪，判他入獄3年。

被告綁架罪不成立

被告譚浩天（24歲，銷售經理）與另一被告李奇（19歲，地盤工人）被裁定強行禁錮意圖取得贖金罪不成立，但譚仍就一項指他於2018年6月23日勒索男子馬春來的罪名成立。譚在作供期間曾提出承認勒索罪，但不為控方接納，但法官量刑時亦有考慮譚曾在此舉。

辯方求情指譚母因此案承受很大心理壓力，有抑鬱症狀。他又謂，譚的兒子年幼，盼法庭從輕發落，以2年作量刑起點。

官指案件性質嚴重

法官形容案件性質嚴重，指收錢才放人的做法令人不安，譚又向事主馬春來展示其兒子被打的片段，以恫嚇馬付款。另一方面，法官亦考慮到馬的兒子沒有實際受傷，馬亦一早起疑，故受驚不算很大。

法官最後只判譚入獄3年。由於譚早前因駕駛案件被判監2個月，在緩刑2年期間犯此案，法官認為應分期執行，即被告實須服刑3年2個月。

案件編號：HCCC18/2019