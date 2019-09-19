【光復屯門公園】柏麗廣場籲租戶考慮會否營業　緊急情況或關閉

近年一批中年「大媽」聚集在屯門公園唱歌跳艷舞，周邊居民長期受噪音滋擾。繼7月初有網民及屯門街坊發起「光復屯門公園」遊行後，屯門公園衛生關注組再於本周六（21日）發起「屯門公園再光復」遊行，但昨日（18日）遭警方發出反對通知書。

位於屯門公園附近的柏麗廣場，其管理處發出通告，指接獲青山分區警署通知，周六屯門政府合署將有集會，建議租戶自行考慮當天會否繼續營業。同時又指，倘遇緊急情況，商場或會關閉。