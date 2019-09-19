【光復屯門公園】柏麗廣場籲租戶考慮會否營業　緊急情況或關閉

撰文：陳晶琦
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近年一批中年「大媽」聚集在屯門公園唱歌跳艷舞，周邊居民長期受噪音滋擾。繼7月初有網民及屯門街坊發起「光復屯門公園」遊行後，屯門公園衛生關注組再於本周六（21日）發起「屯門公園再光復」遊行，但昨日（18日）遭警方發出反對通知書。
位於屯門公園附近的柏麗廣場，其管理處發出通告，指接獲青山分區警署通知，周六屯門政府合署將有集會，建議租戶自行考慮當天會否繼續營業。同時又指，倘遇緊急情況，商場或會關閉。
繼7月初發起「光復屯門公園」遊行，屯門公園衛生關注組再於周六發起遊行，但日前遭警方發出反對通知書。（資料圖片／羅君豪攝）
鑑於屯門公園「大媽」表演問題持續，屯門公園衛生關注組周六（21日）再次發起「屯門公園再光復」遊行，原訂下午2時在新和里集合，並於3時起步至屯門政府合署，以表達屯門公園五大訴求，包括禁打賞、投訴權、加強執法、正視設施不足及檢討管理，以改善噪音滋擾問題，但警方昨晚就遊行申請發出反對通知書，關注組將就警方決定上訴。
關注組於本周六（21日）再次發起「屯門公園再光復」遊行，於下午2時在新和里集合，並在3時起步至屯門政府合署。（屯門公園衛生關注組）
屯門柏麗廣場管理處昨日（17日）發通告，指日前接獲消息稱周六或有集會，建議商場租戶自行考慮會否營業。 （網上圖片）
屯門柏麗管理處昨日（18日）發出通告，指早前接獲青山分區警署通知，稱周六下午3時有人士在屯門政府合署對出空地集會，故管理處建議商場租戶須自行考慮當天會否繼續營業、前往鄰近位置及進入大廈。
通告又指，該集會或有機會影響商場運作，倘遇上緊急情況、任何衝擊及暴力，基於安理由，會立即啟動應變方案及採取果斷行動，包括會考慮關閉商場，以保障商戶及顧客安全。