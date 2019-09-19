【連儂牆】周六清牆　梁福元：各方應克制　侯志強：警維持秩序

反修例風波由6月至今越演越烈，連儂牆在本港各區遍地開花，市民紛紛寫下反修例「五大訴求」及宣傳示威運動。然而，並非全部港人樂於接受連儂牆上的文宣內容，立法會議員何君堯發起星期六（21日）「香港清潔日」活動，呼籲市民一同清理全港各區的連儂牆。活動引起公眾擔心會再次發生流血事件。 十八鄉西元朗區議會議員梁福元表示，對於市民在非法的位置貼上文宣有保留，同時不希望清理連儂牆活動會滋擾到市民。上水區鄉事委員會主席及北區區議會議員侯志強則稱，相信警方能妥善處理當日有機會發生的暴力事件。

十八鄉西元朗區議會議員梁福元表示，對於市民在非法的位置貼上文宣有保留，同時不希望清理連儂牆活動會滋擾到市民。（資料圖片／吳煒豪攝）

梁福元表示，支持市民和平表達訴求，認為每一方都應保持克制，並多番強調反對暴力行為。梁稱，對於市民在非法的位置貼上文宣有保留，因為此舉有機會擾民，呼籲市民張貼前要三思。他續稱，不清楚本周六「香港清潔日」活動細節，但不希望活動會滋擾到周遭市民。梁福元暫未決定活動當日會否到元朗區的連儂牆視察情況。

上水區鄉事委員會主席及北區區議會議員侯志強稱，相信警方能妥善處理活動當日有機會發生的暴力事件。（資料圖片／洪嘉徽攝）

侯志強說，對於「香港清潔日」活動沒有看法，因為尊重各人的自由，「啲人鐘意寫就寫，鐘意撕就撕」。侯表示，如活動當日出現爭執或暴力場面，警方便會到場維持秩序，相信警方能盡專業職責，妥善處理有關事件。他認為清理連儂牆活動「無乜好睇」，故不打算當日到場視察。