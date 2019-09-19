【逃犯條例】何君堯發起周六清連儂牆 　區議員盤點高風險地點

反修例風波下，各區都有人在「連儂牆」貼上心聲，惟近期連儂牆成為不同政見人士的「戰場」，甚至由口角演成打鬥事件，而上月底將軍澳更發生連儂牆發生斬人案。 立法會議員何君堯在周六（21日）發起長達10小時的「香港清潔日」，號召支持者清理各區連儂牆，聲稱「把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁，同時人心也要洗，匡正校內校外學習環境」。根據網上流傳的名單，列出全港近百個清理連儂牆地點，預計每個地點召集100人，令人憂心再爆衝突。綜合多名區議員分析，旺角人行天橋、美孚巴士站橋底等，或成高風險地點。

旺角新世紀廣場對出天橋設有連儂牆，早前被人貼上「反暴徒」標語。（資料圖片 / 鄭榕笛攝）

油尖旺區：旺角行人天橋

旺角行人天橋上兩旁均設有連儂墻，連接MOKO新世紀廣場及旺角東火車站，亦接近旺角警署，油尖旺區議員余德寶估計有爆發衝突的風險，擔心出現傷人事件，但仍要視乎當日最終能召集多少人參與「清潔行動」。他認為，何君堯的行動「多此一舉」，解釋指市民用便利貼表達訴求，只是「和理非」行動，不應受到打壓，直言「問題癥結不在memo紙，何君堯行動好愚昧」。

民建聯副秘書長、油尖旺區議會主席葉傲冬補充指，油尖旺連儂牆多接近鐵路站，「吹雞」好容易，已多次叮囑義工及支持者，有關清潔行動容易引起與不同政見人士的衝突，呼籲他們注意人身安全，把公眾地方的清潔工作留待食環署處理。

葉興國在辦事處貼出告示，列明「堅決反對任何人或團體以本人辦事處門口作為任何活動的集合地點」。（受訪者提供） 觀塘區：利基大廈對出天橋底 上周淘大商場爆發嚴重衝突，網傳今個星期六的「清潔」地點名單上，九龍灣淘大對出地盤，及觀塘區區議員葉興國辦事處門口亦榜上有名。身兼淘大花園業主委員會主席的葉興國大呻：「上個星期先衝突，今個星期又嚟，想我死咩？」他說，已聯絡商場管理處安排足夠人手維持當日秩序及控制人流，初步了解商場會派出20至30名保安，而住宅管理處也會加強人手。 葉興國又指，已自製標語貼在辦事處門外，列明「堅決反對任何人或團體以本人辦事處門口作為任何活動的集合地點」，直言「唔歡迎佢哋嚟」，公開呼籲不要騷擾民居。葉補充，利基大廈對面天橋底的連儂牆也是爆發衝突的高危點，希望有關團體不要在人口稠密的地方惹起事端。

美孚港鐵站成為清潔地點之一。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

深水埗區：美孚巴士站橋底

上月底美孚連儂牆曾發生傷人及非法禁錮事件，美孚區議員伍月蘭表示，美孚巴士站橋底有不少居民往來，擔心居民停下來觀賞連儂牆，也遭無差別襲擊。

但她說，美孚居民已有共識，當有事發生便「吹雞」，例如透過Facebook群組及Telegram求增援，不會去刻意守護連儂牆，她又批評何君堯製造公眾恐慌。

將軍澳：景林邨連接厚德邨行人隧道

上月底將軍澳景林邨連接厚德邨的行人隧道內，發生一宗斬人案，數名男女在整理連儂牆貼紙時，與一名男子發生爭執，其後兩女一男被人用刀斬傷。有人擔憂周六再出現傷人事件。

西貢區議員黎銘澤表示，該區連儂牆主要分佈在文曲里行人隧道、將軍澳中心通往調景嶺的隧道、景林邨連接厚德邨的行人隧道。對於「清潔香港行動」，黎銘澤呼籲市民不要「硬碰硬」，如網民所言，連儂牆並非用來「守」，若有人清理連儂牆，市民之後可以再次表達訴求。若有「白衣人」或手持武器者出現，市民應躲避，惟他擔心警方在處理衝突時持「雙重標準」。

連儂墻成為市民表達訴求的途徑之一。（資料圖片）

沙田區：「八爪魚天橋」

沙田圍站對開、新城市中心和位處沙田大圍、人稱「八爪魚天橋」的行人天橋均設有連儂牆。沙田區議員董健莉指，「清潔香港行動」的參與人數和規模仍然是未知之數，但有街坊表示擔心當日不同政見人士會爆發衝突，而區議會已經和警方聯絡，警方亦回覆將留意當日情況。董又指，「八爪魚天橋」連儂牆規模較大，且天橋人流密集，四通八達，有機會成為市民清潔目標。而沙田區議會主席何厚祥及董健莉均表示，清潔連儂牆行動應為政府主導，民間行動應該小心克制，以避免衝突。

天水圍站外的行人天橋化成連儂牆。（賴南秋攝/資料圖片）

屯門區：良景邨巴士總站

屯門區議員、工聯會成員陳文偉表示，對於「清潔香港行動」將會清理的連儂牆位置並不太了解。在屯門區，良景邨巴士總站連儂牆規模相對較大，而在輕鐵河田站、西鐵兆康站等均有連儂牆。

他指，擔心當日不同政見人士會發生衝突，他呼籲各方冷靜克制，同時反對任何暴力。而對於有網民發起光復屯門公園打擊「大媽」噪音問題，陳文偉表示擔心，他指示威者應向負責管理屯門公園的康文署表達訴求，而非「包圍大媽」。

有市民在元朗區設連儂墻。（資料圖片）

元朗區：西鐵天水圍站、西鐵朗屏站、西鐵元朗站

元朗區多個西鐵站外均設有連儂牆。元朗區議員、實政圓桌成員陳思靜表示，無法預計參與「清潔香港行動」人數有多少，亦不清楚行動清理會哪些位置的連儂牆，他指，西鐵天水圍站外、西鐵朗屏站外、西鐵元朗站外、西鐵錦上路站外、天水圍銀座隧道等都有連儂牆。

同為元朗區議員的工聯會立法會議員陸頌雄亦表示，無法預計當日情況，惟呼籲各方克制，而他亦和警方聯絡，警方將會在當日靈活調配警力以維持當區秩序。

▼各區連儂牆衝突事件▼