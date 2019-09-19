【逃犯條例】傳社團動員到沙田清連儂牆　莫錦貴籲勿郁手郁腳

「連儂牆」在各區遍地開花，不過言論惹火的立法會議員何君堯號召群眾於周六(21日)到各區清理連儂牆，稱希望有三萬人參與，其中有傳社團號召會員到沙田參與「清潔行動」，並揚言「人若犯我，我必自衛」。 沙田鄉事委員會主席莫錦貴接受《香港01》查詢，稱沒有聽過「沙田清潔行動」，他認為連儂牆騷擾他人，但「清牆」責任在於政府，不應由民間負責清理。莫錦貴呼籲各方都不要「郁手郁腳」，「大家講就好啦，唔好郁手郁腳，做嘢令人討厭都唔好。」

有傳參與人士將清理位於沙田站巴士站出口、沙田新城市廣場、大圍八爪魚天橋、沙田圍站A出口、恒安站聽濤雅苑出口、大水坑站隧道和馬鞍山海栢巴士站橋底的連儂牆。（資料圖片／盧翊銘攝）

何君堯在周六發起十八區清潔行動，清理連儂牆，其中沙田區或成重災區，有傳參與人士將清理位於沙田站巴士站出口、沙田新城市廣場、大圍八爪魚天橋、沙田圍站A出口、恒安站聽濤雅苑出口、大水坑站隧道和馬鞍山海栢巴士站橋底的連儂牆。

莫錦貴接受訪問時表示，沒有聽過「沙田清潔行動」，他認為連儂牆騷擾他人，但「清牆」責任在於政府，不應由民間負責清理。

被問到會否擔心屆時釀成衝突，莫錦貴呼籲各方都不要「郁手郁腳」，「大家講就好啦，唔好郁手郁腳，做嘢令人討厭都唔好。」他又說：「貼嘅人我哋要尊重，鏟嘢嘅人都要尊重。」他說屆時不會到場監察情況，因他不喜歡連儂牆。

至於被問到何君堯會否惹他反感，莫錦貴僅稱，各人有各人的政治立場，只要其立場不影響到其他人，都應該受到尊重。

趙柱幫指已通知警方 若人多應守牆

沙田區政成員、沙田區議員趙柱幫表示，當區區議員在數天前已收到相關消息，並已通知當區警區關係組，警方向他們表示同樣收到消息，不過未有任何安排和行動。

趙柱幫強調，他不主張街坊和居民與「福建人士」正面衝突，認為若屆時街坊人數足夠，就應保護連儂牆；若街坊人數不足，則認為棄守連儂牆，待社團人士後離開才「撕一貼百」，形容做法好像《孫子兵法》所言一樣。趙柱幫又說，若社團人士向年輕人施襲，作為成年人應出手制止。他擔心警方屆時會「選擇性執法」。

趙柱幫強調，他不主張街坊和居民與「福建人士」正面衝突，認為若屆時街坊人數足夠，就應保護連儂牆。（趙柱幫facebook）