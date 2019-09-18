Pro-Medi 消毒劑有菌　瑪麗醫院4腎病人傷口感染　1人患腹膜炎

醫院管理局公布，昨日（17日）接獲瑪麗醫院通知，院方自9月6日起，在4名需洗腎的病人的導管口臨床樣本同被驗出洋蔥伯克氏菌。院方從公立醫院及診所使用的消毒藥水無驗出該菌，但從社區藥房及部分醫院內的醫療用品店收集的Pro-Medi Prosept預先包裝消毒劑樣本，則驗出帶有洋蔥伯克氏菌。院方查找過去兩年腹膜透析病人的化驗樣本，發現其中53名病人曾感染洋蔥伯克氏菌，當中5名病人出現入侵性感染。 瑪麗醫院微生物學科部門主管及感染控制主任鄭智聰醫生指，9月初被驗出導管傷口有洋蔥伯克氏菌的4名病人現時均情況穩定，無生命危險。據了解，在4名病人當中，有一人患上腹膜炎。網上流傳有曾感染洋蔥伯克氏菌病人死亡，他表示，腎病病人抵抗力較常人差，且有機會同時出現其他健康問題，暫不能確定死因是否跟消毒水劑有關。 衞生署呼籲市民切勿使用該名為Pro-Medi Prosept的消毒水劑進行傷口護理，因為產品可能受細菌污染。消毒水劑由寶源（美國）藥業有限公司供應，而寶源自願從市面回收所有有關產品，並已設立電話熱線（2411 3463）解答相關查詢。

醫生在本月初發現瑪麗醫院有數名病人同時感染洋蔥伯克氏菌，即展開環境監測。（資料圖片／張美蘭攝）

院方12日開始化驗消毒用品

鄭智聰指，醫生在本月初發現瑪麗醫院有數名病人同時感染洋蔥伯克氏菌，即展開環境監測。醫院於本月6日從4名腎科病人的內置透析導管出口位置，採集臨床樣本驗出洋蔥伯克氏菌，並於12日開始，採病人平日接觸的消毒用品進行化驗，以確定感染是否源自同一源頭。

鄭指，團隊首先化驗瑪麗醫院使用的消毒水劑，確認藥水並不含洋蔥伯克氏菌；團隊隨即化驗從社區藥房及部分醫院內的醫療用品店收集的Pro-Medi Prosept預先包裝氯己定消毒水劑樣本，驗出帶有洋蔥伯克氏菌。

瑪麗醫院從Pro-Medi Prosept預先包裝消毒劑樣本，驗出帶有洋蔥伯克氏菌。（衞生署圖片）

去年以來共53病人確診 5人出現入侵性感染

鄭智聰指，9月初被驗出導管傷口有洋蔥伯克氏菌的4名病人現時均情況穩定，無生命危險。據了解，在4名病人當中，有一人患上腹膜炎。

鄭續指，院方翻查過去兩年腹膜透析病人的化驗樣本，發現從2018年初至今，共有53名病人曾感染洋蔥伯克氏菌，當中5名病人出現入侵性感染。衞生署今日公布，受影響人士涉及共24男29女，年齡介乎24至90歲他表示。他表示，洋蔥伯克氏菌可在其他用品或家居周遭環境出現，個案未必跟消毒水劑有關。

至於網上流傳有曾感染洋蔥伯克氏菌病人死亡，鄭表示，該53名病人患有腎病，抵抗力較常人差，且容易出現其他健康問題，暫不能確定死因是否跟消毒水劑有關。

供應商自願回收所有有關產品

因應事故，衞生署呼籲市民切勿使用該名為Pro-Medi Prosept的消毒水劑進行傷口護理，因為產品可能受細菌污染。消毒水劑由寶源（美國）藥業供應。

衞生署今日已到寶源進行巡查，並檢取產品樣本作化驗，而寶源自願從市面回收所有有關產品，並已設立電話熱線（2411 3463）解答相關查詢。衞生署發言人提醒市民，尤其是免疫力弱的人士，如腎病患者，應特別注重個人衞生。就沒有標示可用作處理傷口的消毒用品，不應用來處理傷口或用於破損皮膚。市民在進行傷口護理時，應遵從醫護人員的指示。

洗腎病人每日均需消毒導管傷口

醫管局中央腎科委員會主席麥肇嘉醫生受訪時指，洋蔥伯克氏菌並非只出現在腎病病人身上，不過腎病患者較其他病人更常接觸到消毒藥水。

他解釋，需要透過腹膜透析洗腎的病人由於需在肚皮上植入導管，即使導管附近的組織長得結實，該位置仍然是一個傷口，病人每日需至少消毒傷口一次，一般建議病人洗澡後消毒。若傷口完好可利用生理鹽水消毒，若病人較緊張傷口情況，或者傷口位置有早期發炎跡象，就會利用一些氯己定消毒劑以加強殺菌效力。

鄭智聰表示，腎病病人普遍抵抗弱，而當中不少病人會使用抗生素，令依附在皮膚上的細菌抗藥性低，從而導致洋蔥伯克氏菌容易增生。他續指，即使細菌依附在病人體內，也不一定會引致發炎狀況。但由於不少腎病病人每天都會家中進行腹膜透析，需要小心處理腹部傷口，他認為消毒用品含菌的情況令病人「十分危險」，形容事件「不理想」。鄭建議病人暫時改用生理鹽水消毒喉管出口及傷口，每日保持傷口衛生，減低感染機會。

洗腎病人每日均需消毒導管傷口。（資料圖片）

抗生素可治惡菌

據了解，9月初被驗出導管傷口有洋蔥伯克氏菌的4名病人當中，有一人患上腹膜炎，其餘人士所驗出的細菌則主要在導管口。麥肇嘉稱，感染洋蔥伯克氏菌非無藥可醫，可處方針對性的抗生素藥物打入腹膜，或者放在洗腎藥水中，經洗腎將藥水導入腹膜。但若果一些黏性較高細菌停留在導管內壁的話，病人或需更換整條導管，並接受一段時間的洗血替代治療9。

今次事件中，驗到帶菌的消毒藥水並非由醫管局提供，即病人或自行從市面取得，麥肇嘉指，現時腎病病人會在家中洗腎及消毒傷口的工作，減低對日常生活的影響。

消毒藥水非唯一感染源頭

不過麥肇嘉稱，洋蔥伯克氏菌不算是罕見細菌，常見於環境中，他強調消毒藥水並非唯一的感染源頭。

衞生防護中心資料顯示，洋葱伯克氏菌是一種普遍存在於水、泥土及潮濕環境的細菌，一般不會對健康者引起疾病，但免疫力弱的人或長期肺病患者可能較易受該菌感染。