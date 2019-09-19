【連儂牆】何君堯發起周六全港「清牆」　警方：接獲通知取消集會

反修例風波持續，立法會議員何君堯早前表示將於9月21日發起「香港清潔日」，號召市民清理各區的連儂牆，但社會擔心會引發衝突。警方今晚（19日）表示，主辦單位今日通知警方取消當日的集會活動。

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何君堯早前發起總動員「香港清潔日」。

警方：適當調配警區行動資源

警方今晚表示，早前收到主辦單位通知，將於9月21日在不同地點舉行集會，不過主辦方今日通知警方，會取消有關活動。

警方稱，一直留意區內罪案趨勢，不時檢討行動策略，會因應不同情況，適當調配警區的行動資源，之後會繼續留意各區情況，透過不同渠道收集相關情報，如發現違法行為，會嚴肅處理，並採取適當的執法行動。

警方又強調，不容忍任何暴力事件，任何人如有違法行為，不論任何背景，都會不偏不倚地處理。

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立法會議員何君堯早前發起周六清洗全港連儂牆。（資料圖片）

反修例運動期間，連儂牆在各區的橫街窄巷、屋苑遍地開花，以宣揚反修例支持者的理念。何君堯上周五（13日）發起本周六「香港清潔日」活動，籲市民一同清理各區的連儂牆，網上更流傳一份名單，列出全港各區近百個設連儂牆的地點，包括上周曾發生衝突的淘大商場一帶，不少市民擔心會再爆衝突。