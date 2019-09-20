iPhone 11開售取貨日Apple Store外未見人龍　炒賣手機熱潮減退

早前（13日）在網上預售蘋果iPhone11, 11Pro及11 Pro Max，今日（20日）開始取貨，銅鑼灣分店現場所見，未見以往的人龍，約有20有不少人到場購買或領取早前預訂的新機。而「收機」轉售的檔位也只有1檔，放售新機的人數也比往常少。

今日（20日）為iPhone 新系列公開發售及取貨的日子，早上7時半有約20人到銅鑼灣的分店外排隊取貨，不少都是蘋果公司的忠實粉絲。

炒賣熱潮不再 收機檔只收貴200元

現場所見，店外並沒有出現以往轉售新機的人潮，收機的人士都要落力「兜售」成功取貨的市民轉售新機。有即場向「收機佬」買機的女士表示，自己買了3部256Gb 的iPhone Pro Max，花費35,037元，即每部機貴了880元。她表示不知道可以預售手機，但覺得新機設計很漂亮，所以希望購買。而放售新機的市民表示自己所賣的型號只賺到200元，沒有賺取很多。



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頭位菲律賓「果迷」昨晚到場排隊 忠實粉絲提早預訂

排頭位的Ethan來自菲律賓，於昨日晚上9時已經到分店外等待。他表示菲律賓要在1個月後才能買到新機，所以就先過來香港購買。Ethan指11 Pro Max的設計優雅，加上3鏡頭的設計，所以特地過來香港購買1部自用。他並不知道可以先在晚上預約，所以希望可以walk-in買到。

排頭位的Ethan昨晚9時便到場排隊，他特地由菲律賓過來香港購買新機。

成功取貨的魏先生表示自己一直都使用蘋果的產品，所以今次有新產品都支持蘋果，買了iPhone Pro Max自用。他表示今次沒有之前搶購那麼難訂到機，在中秋節時吃飯看到可以預訂就預定了一部。他覺得有心的人就會買到，覺得沒有預訂的人在一至兩星期就可以等到新機，估計不會像以前般炒賣新機。

魏先生買了IPhone Pro Max自用。（王珮殷攝）

而買了高先生則表示，覺得3鏡頭的設計很先進，便繼續支持新系列。他指iPhone 11 Pro Max太大，而iPhone11與iPhone XR分別不大，便決定買iPhone 11 Pro。他表示買機用來自用，今次沒有什麼搶購的過程，所以沒有特別興奮的心情。