【逃犯條例】睹記者負傷直播　女生改讀恒大新聞肩負社會責任　　

修例風波持續超過三個月至今仍未平息，然而有年輕人卻因事件改變職業志向。 恒大新聞及傳播一年級生李琳原屬意歷史學科，計劃從事博物館策展人；然而過去三個月均有參與和平示威活動的她，親睹記者在現場直播報道，即使身體受傷，仍堅持謹守崗位，令她印象深刻，深深體會新聞記者的社會使命，最終改變人生方向，立志從事記者工作。她明言，知道行業前境不穩，但仍欲一試，「唔可以因為差，就覺得冇未來發展嘅可能。」

恒大新聞及傳播一年級生李琳表示，經歷反修例運動後，改變其人生方向，立志日後從事記者。（胡家欣攝）

反修例運動更留意記者角色 報道手法多元興趣增

在反修例運動下，年輕人於今年渡過不一樣的暑假，甚至改變人生志向。剛於今年完成中學文憑試課程並升讀大學的李琳，在六月前一直屬意修讀歷史課程，計劃將來從事博物館策展人，但是三個月以來的示威活動，令她比以往更關心社會發展，亦留意到記者的角色。

李琳表示，參與和平示威活動期間，見過有獨立記者採訪時腳部受傷，亦有記者情緒受到現場畫面牽動，但仍然無礙他們謹守崗位，直播現場報道，這份使命感令她印象深刻，「見到佢報道警方同勇武派嘅情況，聽到佢情緒好傷心，甚至有人會講到喊。覺得佢哋將工作睇得好重要，好神聖嘅工作。」

李續指，以往認為記者工作只局限於傳統媒體如報紙，但是新媒體的興起，令她覺得報道方式多元，對記者工作興趣大增。七月放榜後，她文憑試最佳五科考獲20分（4個核心科及1選修科），成功報讀恒大新聞及傳播學士，即使上月大學聯招補選結果有心儀取錄資格，仍堅持修讀新聞課程。

她指，同意本港新聞自由正日益收窄，亦擔心薪酬待遇較低，但認為社會需要記者肩負責任報道事實，「唔可以因為差，就覺得冇未來發展嘅可能。」

恒大一年新生袁潁蕎（左起）、李琳及郭芳萍分享放棄聯招派選學位，改讀心儀自資課程的原因。（胡家欣攝）

另有學生認清傳理 改讀企業管治

另一位，恒大企業管治與合規工商管理一年級生袁潁蕎則恰好相反，文憑試最佳五科考獲22分，八月原獲浸大傳理學院取錄，最終放棄資助學位，選修現時學科。她指，昔日高中時期做過校園記者，亦曾到報館實習一星期，惟發現每日寫稿的工作並不適合自己，反而了解企業管治課程後，發現公司秘書角色重要，為一間公司業務「把關」，需要法律知識，確保公司營運及決策合法，思前想後，最終改變志向，選修企業管治。

恒大升格新學年取錄逾二千新生 較去年增四成三

恆大去年10月獲正名為大學，新學年各年級累計取錄逾2,000個新生，比去年約1,400個增加四成三。文憑試最佳五科考獲20分的郭芳萍則指，因恆大商科較為出名，師資質素有保證，故放棄嶺大環球博雅教育學位，選讀恒大人力資源管理工商管理課程。她指，自己不在意學位是否屬八大課程，但是同意恒大升格後，令父母對選修的自資學位更有信心。