【逃犯條例】歐陽伯權：為暴力分子開閘「難睇」　研成立保安隊伍

反修訂《逃犯條例》風波持續，一連串示威遊行同時，港鐵均成為針對目標，多個車站設施遭受破壞。港鐵主席歐陽伯權接受多份報章訪問，稱港鐵初期評估示威活動僅是政治問題，應由政府解決，惟其後的暴力衝擊威脅員工及鐵路安全已演變成「管治危機」。 歐陽伯權承認，港鐵初期處理手法「欠佳、效果難睇」，更形容為「有人在餐廳吃完東西不付錢還大肆破壞，仍找車送他回家」；長遠而言會考慮成立保安隊伍，更警告港鐵的後備零件「用得七七八八」，倘暴力衝擊持續，封站次數及時間將更長、更頻密。

有人在餐廳吃完東西不付錢還大肆破壞，仍找車送他回家。 歐陽伯權在《文匯報》訪問中，以此比喻過往開閘及安排列車接載示威者離開

港鐵主席歐陽伯權承認，港鐵初期對示威活動的處理手法「欠佳、效果難睇」。（資料圖片）

繼續支持及配合警方執法

港鐵近期連番被示威者衝擊，歐陽伯權指董事局已加開特別會議，檢討形勢。惟他強調，港鐵負責鐵路營運，主要仍需依賴警方維持治安及處理車站內罪案，故會繼續支持及配合警方執法，長遠或會參考外國鐵路的做法，成立自己的保安部隊。

對於港鐵的處理手法，歐陽伯權接受《大公報》訪問時表示，初期處理手法「效果欠佳」，為暴力分子開閘的畫面「望落難睇」，更於《文匯報》形容情況猶如「有人在餐廳吃完東西不付錢還大肆破壞，仍找車送他回家」一樣。他續解釋，當時路面交通受阻，遂作出列車安排以疏散人群，此決定沒有政治考慮，惟做法予人惡劣觀感致歉。

↓↓激進示威者破壞部分港鐵站情況↓↓

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太子站CCTV涉私隠 須小心處理

至於8月31日警方在港鐵太子站內「打死人」的傳言，大批網民要求港鐵公開當晚的閉路電視片段（CCTV）。歐陽伯權稱，CCTV涉私隠問題須小心處理，惟港鐵會配合經法律程序要求，不會隱瞞事件。

歐陽伯權重申，港鐵是香港製造的成功品牌，經過多年來不斷努力，希望市民珍惜及愛護，不要將幾代人打造的成果「推落海」。

立法會議員尹兆堅斥歐陽伯權說法「嘔心」，向政權屈服。（張嘉敏攝）

尹兆堅憂立保安部隊會火上加油

對於歐陽伯權稱安排列車讓示威者離開等做法屬於「效果欠佳」及「難睇」，被稱為「黨鐵」感到「唔好受」，又否認港鐵向北京「跪低」。立法會議員尹兆堅斥歐陽伯權說法「嘔心」，指他忘記港鐵作為公眾交通工具的本業，更加漠視對市民的服務承諾，反而一再向政權屈服，「唔係跪低，係趴低。」

對於有指港鐵考慮成立保安部隊，尹兆堅認為做法無必要，甚至會為現時情況火上加油，惹起示威者更大反彈。他解釋，於運動初期示威者對港鐵未有太多反感，甚至會自動放下車費及向職員道歉，惟後期港鐵未有因應市民的批評作澄清，甚至主動配合警方執法，「大家要認清（示威者）破壞港鐵站的源頭係咩。」