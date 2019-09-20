【逃犯條例】港鐵聘請附例特檢隊隊目　要求兩年警察或輔警經驗

反修例風波持續，港鐵多次受到波及，被批刻意迎合政府、警察，站內、外不時發生爭執衝突。另外，有網民發起「不合作運動」，以「跳閘」、逃票等方式表達不滿，港鐵早前表示會聘請前「啹喀兵」，處理乘客逃票。 港鐵近日刊登招聘廣告，聘請「附例特檢隊隊目」，負責執行《香港鐵路附例》及查票工作。廣告列明，應徵人士需有「兩年警察或輔警之工作經驗」。

831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，有人流血受傷。（資料圖片／余俊亮攝）

港鐵早前透露，計劃設立特勤隊處理「逃票」，隊伍成員將包括前「啹喀兵」。港鐵網站的招聘廣告顯示，正聘請全職「附例特檢隊隊目」，職務包括：帶領隊員巡邏、執行《香港鐵路附例》及查票工作；協助車站職員檢控逃票行為，並徵收有關罰款，及應付其他違例者的不恰當行為；防止乘客攜帶不符合港鐵規定的大型行李，或危險物品進入鐵路範圍；以及控制車站人流及維持車站秩序。

根據廣告內客，應徵者需有兩年警察或輔警的工作經驗，如曾出任執行《香港鐵路附例》相關工作的申請者，亦可獲優先考慮；學歷方面，則需達香港中學會考或香港中學文憑程度。廣告又提到，獲受聘者，將以兩年合約形式受聘，截止申請日期為2019年10月3日。