港燈倡區域合作買內地電深度減碳　以專用輸電線路確保供電可靠性

政府為期三個月的「長遠減碳策略」公眾諮詢今日（20日）結束，當中透過「更緊密的區域合作」增加燃料組合中零碳能源的比例備受爭議，被質疑為興建跨境電網買內地電鋪路。早前中電提交的意見書無否定內地買電方案，港燈今日亦表態指認為本港需認真探討推進「煤轉氣」轉型、開發本地可再生能源新項目，以及尋求區域合作的減碳途徑。 港燈在五年前認為「本地發電」方案明顯優於「電網購電」方案，五年後則認為區域合作有潛力為香港提供零碳能源，但需考慮能否在不影響鄰近地區的碳排放下，獲得既合適又可負擔的零碳能源、以「專用輸電線路」建設跨境輸電系統、有充份時間籌備供應零碳能源到港等。

為期三個月的「長遠減碳策略」公眾諮詢今日結束。（資料圖片）

可持續發展委員會在六月中展開「長遠減碳策略」公眾諮詢，以期於年底前向政府提出建議。諮詢文件指出，「長遠來說，如要符合減碳目標，必須透過非常緊密的區域合作，方可增加燃料組合中零碳能源的比例。這意味着香港須從內地輸入更多包括可再生能源及/或核能的電力」。在五年前，港府已提出「電網購電」方案，但只獲少數支持，反對原因包括過度倚賴內地、增加內地及鄰近地區的排放等，「本地發電」方案獲大比數支持。

港燈當時擔心，「電網購電」會將本港排放物轉嫁內地、在買電時喪失議價能力、從未經試行存在極高不確定性、難以準確控制工程開支及確保如期竣工等，故支持增加本地天然氣的發電比例。五年過後，港燈今日在意見書指，全面落實「煤轉氣」轉型既富效率兼且確定性高，風險亦低，預計可在 2030 年代初完成，以大幅減少碳排放；而開發本地可再生能源新項目除了屬零碳排放，還兼具社會和教育價值，但預期上述兩個途徑將未必能達至「巴黎協定」目標。

意見書中亦提及區域合作，港燈認為可藉輸入零碳能源，幫助香港深度減碳，但需要長時間規劃和建設，且可行性仍取決於多項不確定因素，包括本港社會對輸入零碳能源的種類能否達成共識；能否在不影響鄰近地區的碳排放表現下，就近獲得既合適又可負擔的零碳能源；能否以「專用輸電線路」建設跨境輸電系統，以清楚識別零碳電力的供應來源，同時明確釐清輸電成本；能否有充份時間籌備供應零碳能源到香港，以落實區域合作所需的長期規劃及建設，並且有利於及早作出必要的投資承諾；香港和內地社會及相關部門能否適時提供有關跨境規劃、投資決策、法定許可、工程設計及設施建造等工作所需要的支持。因此，港燈認為需要進一步研究，以作出充份評估。

鍾兆偉建議在一帶一路發展中國家植樹，抵銷本地碳排放，而非增購核電。（資料圖片／江智騫攝） 香港公平貿易聯盟行政總監古偉牧分析，港燈傾向把尋求區域合作成最後一步，並提及以「專用輸電線路」建設跨境輸電系統，情況就如設專線從大亞灣核電廠輸電，而非透過聯網輸電。城市大學能源與環境政策研究中心總監鍾兆偉表示，南方電網供電不穩，故兩電傾向「專用輸電線路」，但認為本港不應高百分比地依賴核電，直言是「不負責任」，把減碳責任轉移到內地。「人哋都要用可再生能源，點解要搶人哋？」，鍾兆偉建議在一帶一路等發展中國家植樹，已可抵銷本地碳排放，植樹面積約是60個大嶼山，才是有效的「區域合作」。

若港府接納聯網買電方案，兩電壟斷本港電力市場格局會出現轉變。（資料圖片）

至於早前已提交意見書的中電，在2014年質疑南方電網及廣東的供電可靠度，也擔心若並無專為香港規劃或分配的潔淨發電來源，會把本港廢氣排放轉入內地。日前中電提出「增建燃氣發電」及「透過區域合作增加零碳能源」是可獨立考慮或並存的大方向，但指如要輸入額外零碳能源至本港，需要建立新的聯網系統，估計需要十年或更長時間，建跨境聯網系統非常具挑戰性，涉及的審批和建造過程或面對很大困難，但沒有估算造價。中電又認為，必須尋找合適的零碳能源組合，確保價格合理，並能以非常可靠方式輸港，零碳能源必須採購自指定發電來源。