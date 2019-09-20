【連儂牆】何君堯周六清牆　名女校取消水運會　將軍澳小學撤賣旗

立法會議員何君堯發起「香港清潔日」，呼籲18區市民明(21日)總動員，出動清潔連儂牆，多間中小學因應突發情況，宣布取消校內活動。中西區聖士提反女子中學將取消明天的水運會；將軍澳仁愛堂田家炳小學則暫停開放，另取消響應賣旗籌款活動。 3個社福機構暫定如期進行分區賣旗日，但提醒義工以自身安全至上，又表明將密切監察最新情況，如有臨時變動，將另作通知。

中西區聖士提反女子中學宣布由於「多區可能出現大型活動」，取消明日舉行的水運會。（中西區聖士提反女子中學校網）

何君堯早前發起「香港清潔日」，並列出90個清理地點，呼籲全港市民踴躍參與，昨凌晨他突公布撤銷向警方申請「不反對通知書」，令人一度以為清潔日告吹，惟其後他於個人專頁拍片交代，稱非煞停相關行動，將會如期進行。

「清潔」地點大多鎖定於各區連儂牆位置，並接近民居，有鑑於過去亦有不同陣營人士於公眾場合發生肢體碰撞或大打出手，有網民於TG群組呼籲市民勿死守連儂牆，以免「送頭」。

聖士提反女中取消水運會：多區可能出現大型活動

中西區聖士提反女子中學則於其校網公告，宣布由於「多區可能出現大型活動」，原訂明日在維園泳池舉行的水運會，決定取消。

將軍澳仁愛堂田家炳小學同樣貼出告示，指網上流傳明日香港各區及將軍澳有大型公眾活動，基於考慮公眾安全考慮，校園暫停開放，另亦會取消賣旗籌款活動；據了解，區內連儂牆位置是該校不少同學返放學的必經之路，雖然校方未有掌握確實消息，但為安全起見，遂有以上安排。

將軍澳仁愛堂田家炳小學校園暫停開放，另亦會取消賣旗籌款活動。（將軍澳仁愛堂田家炳小學校網）

三機構明賣旗 鄰舍輔導會提醒義工安全為首要

明日全港早上亦有三間社福機構舉辦賣旗日，包括基督教巴拿巴愛心服務團有、鄰舍輔導會及仁愛堂，分別於港島、九龍及新界區進行。據了解，三間機構暫定如期賣旗活動，如有突發情況或變動，將另行通知。其中鄰舍輔導會表明，以義工及同事安全為首要，個別參加者如有憂慮，可通知退出，或提早交還旗袋。