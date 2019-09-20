【連儂牆】何君堯撤集會申請明日如期辦清潔日　大律師︰後果自負

立法會議員何君堯發起於21日（周六）舉行「清潔香港運動」，料號召3萬人參與，早前曾為此向警方申請不反對通知書。近日警方表示收到主辦方通知取消活動後，何君堯於社交網站直播公布，只是撤銷向警方申請「不反對通知書」，但活動如期舉行。 有大律師指出，按照嚴格原則，大型活動需要向警方申請，以避免干犯法例。若主辦方無申請「不反對通知書」須後果自負，若活動影響公共秩序，主辦方亦有法律責任。他提醒，「連儂牆」上的海報、宣傳品等屬於他人的財產，若市民自發撕紙、摧毀等或涉刑事毀壞罪行。

如果政府不做，我們一起做，清潔香港！全港十八區市民振作起來，由九月廿一日（星期六）起總動員，搞好環境衞生，把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁，同時人心也要洗，匡正校內校外學習環境！ 何君堯發起的「清潔香港運動」號召內容

號召3萬人參與 料有90個清理點

何君堯於17日指出，目標是要召集3萬人參與行動，前往所列出90個清理地點，預期每處需有至少100人。對於有人憂心活動會引起衝突，何君堯早前曾為此向警方申請不反對通知書；惟他今日（20日）凌晨公布撤銷向警方申請「不反對通知書」，但強調並非取消行動，「因為我哋考慮，唔需要用呢啲程序做，一樣都可以做到我哋清潔香港運動」，表明會如期舉行活動。

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翻查資料，根據《公安條例》第245章，任何人士擬舉行超過50人的公眾集會，必須通知警務處處長。大律師陸偉雄認為，按照嚴格原則，有關大型活動需要向警方申請不反對通知書，避免干犯該條例的罪行。由於不同人就活動性質有不同演繹，包括評估活動是否屬於集會，往往有爭議空間，如過往多區的人鏈活動都存在灰色地帶。

就撤銷向警方申請「不反對通知書」後又如期舉辦，他指出，「有無干犯罪行，呢個要拭目以待，究竟活動性質係點。」他指，主辦方須就無申請「不反對通知書」後果自負，若活動期間發生一些影響公共秩序的情況，主辦方亦有法律責任，至於參加者應按警方及政府呼籲，決定去留。

就活動內容涉及清理「連儂牆」貼紙，在公眾地方的非商業宣傳品要經地政總署核實，即只能由管理人即政府有權處理；如是在私人地方出現的「連儂牆」，處理權力則在於業主。陸偉雄提醒，有關貼紙屬於他人的財產，若市民自發撕紙、摧毀，就屬於破壞他人財產，會構成刑事毀壞罪行。