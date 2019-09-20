殯儀男涉性侵親女案　被告自辯指女兒恐怖　小時曾害弟弟被罵

從事殯儀業的中年漢涉在家中性侵16歲親女一案今（20日）續。被告今午出庭自辯，他指與女事主X的關係普通，又指X小時候曾故意藏起弟弟的學校通告及八達通卡，X當時解釋因為覺得父母愛錫弟弟，不愛錫她，所以故意藏起物品，令弟弟捱罵。被告在庭上直言：「咁細個就整蠱細佬，好恐怖。」

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

現年46歲的被告，被控於2015年6月至2018年9月11日期間5度非禮女子X，亦曾強姦及企圖強姦她。

稱與妻性生活正常

被告今午出庭自辯，他指自己並無酗酒或吸毒，但會吸煙，他與太太關係融洽，性生活正常，每周約2至3次，而他於1991年來港工作，但太太及孩子後來才移居到香港。被告稱與大女及二女關係良好，以前會經常送大女上學，而大女雖然現時已二十多歲，但若手腳撞瘀時，也會要求他幫忙塗藥油，被告又稱「最錫二女」，但與幼子的關係自來港後便轉差，二人不時會因被告吸煙問題而口角。

指事主少撒嬌我行我素

被告又形容本案女事主X，即其三女，性格沉默寡言，甚少撒嬌，比較我行我素，成績在4名子女中最差。被告憶述，當太太及孩子仍居於內地時，他偶爾會回內地探望他們，那時大女及二女會撲出來抱著他的腳，並找出被告從香港帶給他們的零食，但X只遠遠地站在一旁觀看。

指事主曾故意收起弟弟物品

被告又指，X小時候曾故意藏起弟弟的學校通告及八達通卡，X當時解釋因為覺得父母愛錫弟弟，不愛錫她，所以故意藏起物品，令弟弟捱罵。被告在庭上直言說：「咁細個就整蠱細佬，好恐怖。」

案件編號：HCCC79/2019