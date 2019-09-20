【8.31太子衝突】指將軍澳浮屍疑自殺死者　江永祥：造謠者自私

警方上月31日進入太子站驅散及拘捕示威者，事後網上流傳站內有人死亡，近日將軍澳出現失蹤女子高秀蘭的浮屍亦被懷疑是831太子站中死者之一。警方今日（20日）記者會中指該失蹤者家人於9月6日曾在家中見過事主，案件與831事件完全無關，批評指控完全無事實基礎。警方又指，謠言已動搖市民對警隊信心，如果有人無視事實製造謊言及恐慌，警方必定追究到底。

（造謠者）加無考慮到案件中，死者屋企人感受，呢啲行為係極之自私。 警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥展示一名警員被鋼珠射傷口部相片。(余睿菁攝)

雖然警方及消防處多次澄清831太子站內沒有死亡個案，但網上一直有人聲稱有三人死亡，指控警方隱瞞，更接連懷疑一宗又一宗死體發現案，與事件有關。日前將軍澳一具浮屍因身穿衣物與831太子站中出現的市民相似，而被流傳有太子站「死者」之一。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今日表示，警方初步證實該案件與今年9月6日失蹤人口案件有關，死者極可能是自殺，其家人最後於9月6日見過死者，「試問點可能同8月31號事件有關？」

《死因裁判官條例》列明警方需匯報自殺個案

江指責造謠者不負責任，「造謠者喺完全冇事實基礎下講咗呢啲指控，係不負責任；更加無考慮到案件中，死者屋企人感受，呢啲行為係極之自私。」

他表示，根據《死因裁判官條例》，一些非自然死亡個案，如自殺，是屬於需要匯報的個案，警方需要向死因裁判官報告，若有需要會要求警方進一步調查，呈交死亡調查報告，死因裁判官會再決定是否需要進行死因研訊。而死因研訊有陪審團，過程中有嚴謹死因裁判官及公平、公開、公正陪審團把關。江批評，有關「捕風捉影」指控目的是撕裂社會，激發社會對立情緒。

指太子站被捕者身上有汽油彈

被問及警方會否考慮將封鎖區收窄，讓傳媒有限度地拍攝，以減少流言。警察公共關係科總警司謝振中回應指，831當日警方劃封鎖線時因被捕人士多以及場面混亂，為搜證及保安考慮，如部分被捕人士身上有汽油彈，月台上亦檢獲攻擊性武器，警方認為月台作罪案現場進行搜證及保安是合適的。