【警方記者會】持棍紋身漢非警員　證兩便衣尾隨青年於樂華邨拘捕

上周六（14日）有數百名撐警人士響應網上號召，到九龍灣淘大商場聚集唱國歌揮舞國旗，其後演變成與反修例者發生衝突，期間有自稱休班警員、持有伸縮棍的紋身漢將在場人士制服，而同日於樂華邨亦有兩名疑似休班警制服兩名青年。 警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在例行記者會先澄清，該紋身男子並非警員，其所持的伸縮棍亦非警隊使用的伸縮警棍。他又確認，兩名當值的便衣警員名當日於樂華邨執勤，其中一人曾展示委任證，重申警例列明警員是在情況許可下，出示委任證。

警方今日召開記者會（羅君豪攝）

警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、港島總區高級警司（行動）吳樂俊、資訊系統部高級警司陳志勇及行動部警司方志堅今日（16日）下午4時會見傳媒。

江永祥稱過去周六，有超過800人在淘大商場聚集，持不同政見的人士在商場不同地方均有爭執或打鬥，警方於當日下午接獲超過150個求助電話，隨後派警員到場調查。

近日網傳一名聲稱自己為休班警的紋身男子，持有疑似警棍，並於周六（14日）在淘大商場出現。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，查證後該男子並非警員，其所持的伸縮棍亦非警隊使用的伸縮警棍。江永祥直言有關指控完全失實，他續稱一般人若藏有伸縮警棍，有機會干犯藏有攻擊性武器，呼籲市民切勿以身試法。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在例行記者會澄清，網傳自稱是休班警的紋身男子並非警員，其所持的伸縮棍亦非警隊使用的伸縮警棍。（羅君豪攝）

另外，就當日有片段指，有兩名男子於樂華邨突然表示要拘捕兩名剛從巴士下車的年青人。江永祥證實，周六下午三時半左右，由於淘大商場發生打鬥事件，兩名便衣的CID警員因留意到有兩名男子於淘大商場參與爭執後乘巴士離開，便決定駕駛私家車尾隨兩男子。兩名便衣警員跟隨至樂華邨巴士總站時，將兩名剛下車的男子截停，並以涉及非法集結罪名作出拘捕。

對於便衣警員當時未有出示委任證，有記者問及市民如何分辨自稱是警員的便衣人士為真或假警員、休班抑或是便衣探員，警察公共關係科高級警司江永祥回應指，市民如果有懷疑，可致電報案中心，亦可以「拭目以待」，查詢是否真的有警員在場執勤，他續指若便裝人士為真警員的話，警車亦必定會出現於現場。

江永祥強調在情況許可下，警員必然會展示委任證，坦言「今時今日作拘捕唔容易，大部分人都會作出反抗，當時被捕人同埋警員自己嘅安全係重要嘅考慮因素。」他續指若當時情況很忙又或有百人圍觀，如每人都要求出示委任證，便未必能夠做到。

至於有傳言指，警方於淘大商場的執行行動中曾插贓嫁禍，將一銀包放入一名男子袋中。江永祥則在會上澄清，當日淘大商場內有多人進行爭執和打鬥，衝鋒隊警員於下午3時24分到達現場，期間有數十人逃跑。

至下午3時28分，衝鋒隊人員於淘大商場外以非法集結拘捕一名25歲男子，並將該男子制服，又以膠索帶將其雙手銬、宣佈拘捕。警員在其褲袋取出銀包查身份，之後將銀包放回其褲袋，強調絕非插贓嫁禍，直言指控完全失實和錯誤。