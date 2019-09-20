【特快公屋編配】千單位出爐　屯門龍逸邨精神病漢疑殺妻凶宅上榜

公屋輪候時間高達5.4年，房屋署過往均會推出「特快公屋編配計劃」，為基層家庭提供上樓捷徑，惟當中包括不少涉及兇殺案的凶宅單位。 房屋署今日（20日）上載部分單位名單，於1,002個單位內有8個單位曾經發生兇殺案。當中新上榜的包括於屯門龍逸邨康龍樓低層單位，於去年曾經有精神病男子墮樓，而其妻子則於單位內被發現遭割喉。

筲箕灣耀東樓耀明邨其中一個低層單位，是今次特快公屋編配名單之一。（資料圖片）

8個單位涉及兇殺案 租金最平千元

於首批上載的單位名單上，有8個涉及兇殺案的單位，分別於屯門龍逸邨康龍樓、安定邨定泰樓、友愛邨愛明樓、葵涌大窩口邨富貴樓、深水埗元洲邨元泰樓、觀塘順天邨天權樓、沙田沙角邨綠鷺樓，及筲箕灣耀東邨耀明樓。單位租金介乎1,053元至2,950元。

當中於龍逸邨康龍樓低層單位，於去年曾有患精神病男子墮樓，其後其妻子於單位內被發現遭利器割喉。該名男子有精神病紀錄，而女方同樣患有憂鬱症。該單位租金為1,237元，有8個月的半租優惠。此外，同樣新上榜的有筲箕灣耀東樓耀明邨低層單位，曾於2017年發生倫常慘案，當時一名八旬老翁在單位內，疑因不忍心妻子受病痛折磨，將其勒斃後自首。該單位租金為2,217元，未有任何租金優惠。

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龍逸邨康龍樓低層凶宅單位，租金為1,237元，有8個月的半租優惠。（資料圖片）

沙角邨綠鷺樓凶宅免租一年

值得注意的是，今次榜上有兩個單位均於去年首經推出，包括順天樓天權樓一個中層單位，及連續三年上榜的沙田沙角邨綠鷺樓一個中層單位。兩個單位分別有8個月及12個月的租金優惠。而愛明樓過往曾經有紅衣女子墮樓，定泰樓則被稱為全港最邪凶廈，因過往曾發生多宗自殺案，及於4樓一個單位曾有雙屍兇殺案。

名單上其他單位則分別涉及自殺、意外身亡、自然身故、嘈音等情況。今期計劃共接獲5.8萬宗申請，超額33倍。首批家庭申請者於下周一（23日）安排選樓，一人申請者則於11月下旬或12月上旬展開。房屋署會於選樓前一星期發信通知。