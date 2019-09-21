【洛杉磯直擊】邱騰華貿發局活動遇示威　當地港人籲美國商界關注

香港貿發局正在洛杉磯舉行「邁向亞洲首選香港論壇」招商活動，商務及經濟發展局局長邱騰華、行政會議召集人陳智思等人，在當地時間20日早上發表演講，場內場外都有香港移民示威抗議，要求港府回應市民訴求，並希望美國商界要思考顯示是否合適的時機到香港做生意。有香港移民關注香港警察在處理連串警民衝突事件手法，促成立獨立調查委員會去徹查。 記者：勞顯亮 美國洛杉磯直擊

邱騰華發表演講時，有三人在場內高叫「Democracy Now」、「Free Hong Kong」等口號，隨即被保安驅逐離場。

邱騰華演講被打斷後，回應指示威是香港日常，香港會解決自己的問題，特首和團隊都有對話。

邱騰華此前表示，貿發局的推廣活動有2,000多人報名參加，證明美國商界對香港仍有信心。

約20名洛杉磯港人和華人，到邱騰華出席活動的酒店外示威，高舉標語和叫口號，呼籲與會者和美國商界關注香港。（勞顯亮攝）

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邱騰華發言時，場內有人士高叫口號示威。（勞顯亮攝）

20多名港人會場外示威

在會場外，有約20名香港和內地移民示威，高舉標語和叫口號，並向出席會議的人士派發宣傳單張，希望與會者關注香港的局勢。

移民洛杉磯30年、從事市場推廣的羅先生表示，港府一直不回應市民的訴求。他說當地美國人很支持香港，之前洛杉磯港人也曾舉辦多項聲援香港的活動，其中遊行有五六百人參與，亦有連儂牆、快閃唱《願榮光歸香港》等。

美國警察時常被指濫權，羅先生說，本地亦很關注此議題，但美國有民主制衡機制，「市警長由市長委任，市長是民選，而巡警警長則直接民選，如果濫權下次就不選他們，有機制驅逐他們。」

美國商人：相信大部份港人和平理性

市場推廣公司行政總裁Bob Gold也有出席會議，他停留駐足細閱傳單，表示美國商界很關注香港，自己亦有看香港的新聞。他說美國有很多激烈示威，覺得大部份香港的示威者都是和平理性，汽油彈等只是少數。他認為香港仍是經濟中心，仍有民主法治，但認為港府應該更積極回應市民訴求，發展民主。

從南京移民到洛杉磯的周先生說，以前在內地資訊封鎖，即使是2014年雨傘運動和其他示威，僅有官方口徑的報道。他深明沒有言論自由的生活，來洛杉磯後關注香港的局勢，到場示威表達對香港的支持。