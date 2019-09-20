【逃犯條例】林鄭首場社區對話　首日網上收1.3萬登記　超額86倍

政府昨天公布於下周四（26日）舉行首場「社區對話」，名額為150人，特首林鄭月娥和部分主要官員將會出席，有興趣參與的人士可在昨起至下周一（23日）中午12時，透過網上或各區民政諮詢中心遞交登記表格。 政策創新與統籌辦事處回覆《香港01》查詢時指，截至9月20日下午4時，共收到逾1.3萬個網上登記參加「社區對話」，透過各區民政諮詢中心遞交登記表格的數目則稍後公布。

首場社區對話會於9月26日（星期四）晚上7至9時在灣仔伊利沙伯體育館舉行。（資料圖片/盧翊銘攝）

首場「社區對話」於下周四舉行，政府昨天公布細節，指首場「社區對話」名額為150人，如登記人數超出限額，主辦單位將以電腦抽籤方式抽出出席人士，主辦單位會在下周二（24日）或之前通知中籤市民，有興趣出席的人可在網上報名（eform.one.gov.hk/form/had056/ ），或在各區民政諮詢中心遞交登記表格。

政府指，「社區對話」是一個公開對話平台，目的是走入社區，邀請社會各階層人士向政府表達意見，以探討現時社會不滿及尋求解決方法。

政策創新與統籌辦事處回覆指，截至9月20日下午4時，共收到逾1.3萬個網上登記參加「社區對話」，透過各區民政諮詢中心遞交登記表格的數目則稍後公布。