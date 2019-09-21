【連儂牆】何君堯凌晨突稱不會「清牆」　但發指引指撕海報不違法

立法會議員何君堯今早（21日）發起「清潔香港行動」，本身稱清理18區連儂牆，不過何君堯凌晨12時發聲明，稱為了安全起見，他們不會清理連儂牆，只會清理街道垃圾；又揚言若遇上任何挑釁，他們會忍讓，「當安全受到威脅之時，各人會聽從相關團長指示，迴避或全面撤離，有需要時，打999向警方求助！」 不過在何君堯向參與者發出「行動指引」，明確指出若撕走牆身的海報及紙張，不會被拘捕，因正行動相應的公民權利消除公眾地方垃圾，同時又建議參與者帶備九樣裝備，包括口罩、小鏟子、勞工手套、清潔膠漬的清潔劑、水和毛巾、垃圾袋、乾淨替換的衣物、眼罩和掃把。

何君堯在facebook發「重要通告」，稱他們將在今午啓動清潔香港運動，現仍在努力趕快完成最後的準備工作。他指過去數月，香港發生了連串的暴力事件，使人感到憂傷，市容也變得唏噓，「我們所啓動的清潔運動雖只走出一小步，但對社會帶來的積極信念卻是深遠的一大步。」

他又稱，坊間對我們的清潔運動表示憂慮，認為憂慮是不必要的。他稱為了安全起見，他們不會清理連儂牆，只會清理街道垃圾；又稱不會與任何人衝突，以和平理性的態度去清理環境；何君堯又強調，「若遇上任何挑釁，我們會忍讓。當安全受到威脅之時，各人會聽從相關團長指示，迴避或全面撤離，有需要時，打999向警方求助！」

他又說：「請大家記住，『清潔香港，人人有責！』和『香港是我家，人人愛護她！』是我們的口號，也是我們的共同信念！」

何君堯向參與者發「行動指引」，稱約有3萬6千名義工參與行動，部分義工來自內地。行動指引又指出，清潔運動完全合法，不涉及刑毀，指清潔運動聚焦在清潔街上及公眾地方的垃圾、遺棄物或任何非法張貼在公共地方的宣傳品。指引指出，若撕走牆身的海報及紙張，不會被拘捕，因正行動相應的公民權利消除公眾地方垃圾。

同時又向參與者建議帶備九樣裝備，包括口罩、小鏟子、勞工手套、清潔膠漬的清潔劑、水和毛巾、垃圾袋、乾淨替換的衣物、眼罩和掃把。