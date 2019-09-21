【港鐵出軌】劉天成：出軌現場未發現外來物　料調查需時3至6個月

港鐵東鐵線紅磡站日前發生出軌意外，港鐵車務總監劉天成今日(21日)表示，涉事列車已返回車廠，深入調查路軌後暫未發現外來物。劉強調現時仍未能排除外來物導致出軌，仍要再於涉事列車車底進行搜證。他又稱，目前港鐵調查委員會已開始工作，並邀得澳洲及英國的軌道和列車專家，預計調查需時3至6個月。

劉天成強調現時仍未能排除外來物導致出軌，再於涉事列車車底進行搜證。（資料圖片）

港鐵行政總裁金澤培及劉天成今就港鐵出軌意外接受電台節目訪問，金澤培指非常重視今次事故，並對受影響再一次致歉，對8名傷者致以最誠摯慰問。金又稱，其中2名要留院的乘客，目前已經出院。劉天成表示，在出事路軌發現4處地方有裂紋，亦是調查方向之一，但他強調路軌的裂紋未必是「因」，亦可能是「果」。

另外，近來在警民衝突中，港鐵經常成為破壞目標。金澤培表示，至今有88個地鐵站受到不同程度破壞，而截止昨日(20日)為止，有600多部閘機及約400部售票機受被破壞，部分設施配件已用盡，要由其他港鐵站調配。

金澤培表示，至今有88個地鐵站受到不同程度破壞，約為所有站的一半。（資料圖片／羅君豪攝）

金澤培形容，過去數個月遇到的情況，是40年未見過，暴力和破壞情況非常嚴重。對於有人批評港鐵是害怕內地傳媒指責而關閉車站，金強調該講法是誤解，指隨着事情發展，港鐵方面一直醞釀應對措施，並在取得法庭禁制令後一次過推出。而因應風險評估，港鐵的保安團隊人數由原來的100人，增加至500至600人。他又指，目前港鐵財務及營運狀況穩定。

警方已取太子站片段副本作調查

網上流傳8月31日港鐵太子站有人被警方打死，金澤培澄清截至今日沒有報告稱有人死亡或失蹤。而高等法院頒令港鐵需要保留當日太子站的閉路電視片段，金澤培表示已保存閉路電視片段，並透露警方已取片段副本作調查，他直言因考慮私隱及避免影響警方調查，除非法庭頒令，否則不會公開閉路電視片段。