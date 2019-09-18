【港鐵出軌】工程師認為外物導致出軌可能性低　或與路軌缺損有關

東鐵線紅磡站昨日（17日）列車出軌，一列由旺角東前往紅磡站月台的列車，有三卡列車出軌。對於有人質疑事故是有人刻意放置異物在路軌上所致，香港工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇早上接受商台節目《在晴朗的一天出發》時回應稱，人為放置外來異物在特定路軌位置而令第四卡車廂出軌的可能性不大。 鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生接受港台節目《千禧年代》時亦表示，估計事故或由路軌表面缺損、車輪磨損導致；認為外來物導致出軌的可能性較低，又指即使是外來物所致也不代表是人為。

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生認為外物導致出軌可能性低。（港台截圖）

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生表示，控制列車轉軌的「波口位」無損傷、列車出事位置亦不在波口位置附近，信號系統亦正確，這減低了波口位是事故原因的可能性。他表示，若路軌表面有缺損列車轉彎時，產生橫向離心力，可能導致列車跳出車軌而出軌；亦有可能是車輪經磨損後變扁，變相產生「鎚仔效應」令車輪不斷撞擊路軌導致路軌磨損。

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張年生又指，幾毫米的裂紋不影響運作，但路軌兩處分別闊30和45毫米的裂紋則是斷裂，有機會影響高速行駛的列車。他指早前港鐵公布的圖片顯示是較幼細的轉向軌斷裂，但仍未能確定是事前或事後造成，成因仍需要調查。

外來物不代表是人為

張年生又指，除非外來物是在列車行駛期間，跌入車軌，否則列車在第一卡就已經出軌，所以由路軌外來物造成事故的可能性較低。他強調外來物不代表是人為，如路軌旁邊的石塊、上方的高壓線，或周邊的鐵通都屬於外來物。

專家：必須有計算精準的設計 才可能做到第四班車出軌

香港工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇指，如涉及外來物，技術上而言有可能是列車部件脫落。他又指出，若是人為破壞必須精準計算，才能做到第四卡車廂脫軌，「好似做戲咁，較得好準」。他認為，不能排除任何可能性，但蓄意、準確地人為放置外來物可能性不大。

至於路軌問題，張子惇指可能由於維修造成，又指一般路軌斷裂，不會出現30毫米闊裂縫。他指，港鐵數日就會派人視察路軌一次，如裂紋稍大能用肉眼看到，就會維修更換，因此斷裂也可能是出軌造成的結果，而非出軌原因。

張子惇又提到，鐵路道岔運作，正常情況下，是根據信號系統鎖死路軌在某個方向，如果經過道岔位置，而其沒有鎖死，道岔會移動，有機會令列車出軌。