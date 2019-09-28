【巴西直擊】「麥樂雞塊」是如何煉成的？加工廠生產過程逐格睇

巴西去年生產1285萬噸和出口410萬噸雞肉，是全球第二大的雞肉生產地和全球最大的出口地。BRF是巴西其中一間最大的肉類生產商，不時研發新產品，麥當勞也是BRF的顧客，向其訂購「麥樂雞」。 記者上月底到訪BRF位於巴西的創新中心，直擊與麥樂雞製法類同的雞塊的生產過程，親手製造「專屬」雞塊及試味，以下將為大家揭開「麥樂雞塊」是如何煉成的。 （巴西凍肉系列之一）

BRF的研發中心總監Fabio Bagnara強調廠房以100%的雞胸製造。 （鄭翠碧攝）

100%雞胸肉製造 不含雞皮雞軟骨

BRF在距離巴西聖保羅市50公里的容迪亞伊市設立了一個創新中心，研發最新產品。BRF的研發中心總監Fabio Bagnara指，BRF的雞塊是其中一種受歡迎的產品，麥當勞也是BRF的顧客，向其訂購「麥樂雞」，麥樂雞的製法與記者試造的雞塊相似，但配方就稍有不同。

Fabio又稱，BRF旗下品牌Sadia在30年前已首創雞塊這個產品，有人會誤以為雞塊以雞骨、雞軟骨等「下欄」部分所製，但他強調廠房以100%的雞胸製造雞塊，亦不含雞皮。

麥當勞也是BRF的顧客，向其訂購「麥樂雞」，麥樂雞的製法與記者試造的雞塊相似，但配方就稍有不同。 （鄭翠碧攝）

雞塊生產過程如下： 1. 磨碎雞胸肉 2. 加入調味料，包括黑椒、壓碎的洋蔥、迷迭香精華等 3. 攪拌雞肉，以溫度計探測，以確保雞肉處於攝氏負2度 4. 把雞肉放入模具之中，製成不同形狀，刮走多餘的雞肉。以手指點少許水，方便把雞塊推出 5. 把雞塊放入麵粉、麵糊之中，再放入麵包糠之中，令雞塊沾上3種物料 6. 炸雞塊約20至30秒 7. 把雞塊放入焗爐，以確保整塊雞塊都處於攝氏70度 8. 已可即時享用，如需包裝，就需先把雞塊冷藏，待享用前再次翻熱

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記者發現，雞塊的口感與「麥樂雞」非常相似，但或因剛好炸好，質感較軟身，而味道就稍有不同，口味較淡。

Fabio補充，BRF正研發素肉產品，相信在2023年，BRF有一成的收入會來自新產品，包括素肉產品，公司對素肉市場感到樂觀。