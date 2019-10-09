近三年來，非洲豬瘟在全球多地，包括歐洲、非洲、亞洲多國肆虐，當中中國疫情嚴重，不足一年已蔓延至全國所有省份，豬肉供應大減、價格大漲，政府需推出「豬肉票」，補貼「買肉錢」，有專家估計損失達一兆人民幣，而本港亦出現3宗豬隻染病個案，致使豬肉創「天價」。 正當疫情在亞洲擴散得如火如荼之際，遠在南美洲的巴西卻可倖免於難，繼續保持全球第4大的豬肉生產商及出口商的地位。《香港01》記者8月底到訪巴西，採訪兩年一度的國際家禽及豬肉博覽會「SIAVS」。巴西有專家指出，非洲豬瘟在中國嚴重爆發的原因，包括內地的豬場密度十分高、內地豬農沒有把所有感染個案通報給政府，並繼續出售受感染的豬肉等。 同時，巴西投放了不少資源去預防非洲豬瘟，建立生物保安設施，又會推出一些指引，限制訪客到訪農場及廠房，以免把病毒帶入農場。 （巴西凍肉系列之一）

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本港三度在上水屠房發現非洲豬瘟，其中兩次銷毀了過萬隻豬。 （資料圖片）

非洲豬瘟在全球肆虐 中國尤為嚴重 損失約一兆人民幣

中國自2018年8月在遼寧瀋陽出現首宗個案後，疫情不足一年已蔓延至全國所有省份，銷毀超過100萬隻活豬，上月底有專家估計，非洲豬瘟令中國損失約1萬億人民幣，影響不亞於戰爭。為應對豬肉供應大減、價格大漲約一倍的情況，內地29個省份補貼民眾20億「買肉錢」，又推出「限價、限購」等調控措施，包括推出「豬肉票」，而商務部亦向市場合共投放1萬噸中央儲備豬肉，保障國慶節期間肉類供應。不過，內地屠宰場仍出現「搶豬」景象，也有部分餐廳停售豬肉菜式。有傳媒亦報道，四川為保護地方豬遺傳資源，透過基因複製技術為土豬留後。

本港亦不能倖免於疫情，至今已在上水屠房發現3宗個案，合共銷毀過萬隻活豬，豬肉創「天價」，一度升至每擔4300多元的高位，市民叫苦連天。非洲豬瘟在亞洲也持續擴散，越南、柬埔寨、菲律賓、韓國等10個亞洲國家都已現爆發，泰國為預防在鄰國緬甸染病的豬隻經河道漂到泰國，即使當地未有非洲豬瘟，惟9月中已率先撲殺200頭豬，以免遭殃，疫情令人人自危。

巴西動物蛋白協會顧問Gordon Butland明言，非洲豬瘟並沒有疫苗可以預防，疫情也未受控制。 （鄭翠碧攝）

專家：內地疫情嚴重 因豬場密度高、沒有通報所有感染個案

遠在南美洲的巴西雖然未有非洲豬瘟，不過作出全球第4大的豬肉生產商及出口商，巴西早就嚴陣以待，嚴防國內出現首宗個案。

「巴西動物蛋白協會」(ABPA)旗下的會員是巴西的豬肉及雞肉農場經營者，其顧問Gordon Butland明言，這種豬隻疾病並沒有疫苗可以預防，疫情也未受控制，很可能導致再感染。他指出，若要根除非洲豬瘟及重建生產系統，需要以年計的時間，而且中國疫情嚴重，更會改變全球對肉食的供應現狀。

而世界動物衛生組織區域代表Luis Barcos就指，雖然非洲豬瘟不會影響人體，但就會導致食物危機，影響肉食供應。他指出非洲豬瘟在中國嚴重爆發的原因，其一是內地的豬場養飼大量豬隻，密度十分高；其二是內地豬農沒有控制豬隻，豬隻可以自由走動，增加傳染其他豬的機會；其三是內地豬農沒有把所有感染個案通報給政府，並繼續出售受感染的豬肉。

世界動物衛生組織區域代表Luis Barcos就指，雖然非洲豬瘟不會影響人體，但就會導致食物危機，影響肉食供應。（鄭翠碧攝）

巴西動物蛋白協會(ABPA)行政總裁Ricardo指，巴西一直嚴防非洲豬瘟，確保產品安全及品質，逐漸成為全球肉類出口大國。（鄭翠碧攝） 巴西嚴防非洲豬瘟 限制訪客到訪農場及廠房​ 巴西動物蛋白協會(ABPA)行政總裁Ricardo指，巴西十分擔心非洲豬瘟會蔓延至當地，因此投放了不少資源去預防，除建立生物保安設施外，亦十分着重改變農場行為文化。 ABPA已推出一份生物保安指引，限制訪客到訪農場及廠房。若有外國旅客希望到訪，需要在15天內無接觸過任何活雀鳥，並需在到訪農場前3天已抵達巴西境內；若在15天內曾接觸過活雀鳥，就需在到訪前7天已抵達巴西境內，並不可再接觸任何雀鳥。 記者到巴西進行採訪前，也需先簽署該份指引，而進入一間肉類加工廠房前，則需先穿上保護衣物、遮蓋頭髮及換上另一雙鞋子。 BRF是巴西其中一間大型肉類生產商，佔巴西豬肉生產超過四分一，其行政總裁 Lorival Luz就稱，為防非洲豬瘟，凡到過歐洲的員工，都要先遠離農場72小時，以免把病毒帶入農場。

巴西是全球第4大豬肉出口商，2018年，巴西生產了396萬噸及出口了64萬噸豬肉。 圖中為巴西肉廠Seara生產的豬肉，包括意大利香腸、煙燻火腿等。 （鄭翠碧攝）

本地豬農分享防疫六招 當中有人投資六位數字預防

回到本港，現時仍有豬農為本港市民提供新鮮豬肉，他們亦要面對非洲豬瘟的挑戰。香港禽畜業聯會主席莊忠平、副主席林榮源分享本港農場的防疫6招，當中包括加強消毒進出農場的車輛，每次車輛駛入農場前，都需先在車輪上噴灑消毒水，而車輛駛離後，也會在車輛駛經的地面噴灑消毒水；農場又禁止攜帶任何含有豬肉成分的肉製品（包括雪藏豬肉、香腸等）進入農場；亦為員工提供膳食等。

莊忠平和林榮源表示，本地豬農自去年10月起已開始加強防疫，後者更透露，他的豬場投資六位數款項加強防疫，「因為關乎整個行業的生死存亡，所以做好準備！」

莊忠平解釋，非洲豬瘟病毒可在豬肉產品上生存1至3年，加上不能確定市面上的豬肉是否帶菌，因此需嚴密防範。林榮源補充，因現時大家對非洲豬瘟所知不多，故只能做足防疫措施，「例如人食了有病毒的豬肉，雖然不會受感染，但排泄物當中又可能帶病毒，驚大家食到外面有問題的食物，所以提供膳食。」

為了加強防疫，他們的豬場又實行「自繁自養」，盡量自行繁殖母豬，即使需從外地引入母豬，也會挑選未有非洲豬瘟的地區。另外，水源也改用自來水，而非使用山水或地下水，以免因水源受污染；同時，他們亦已加固農場圍欄，防止外來野豬闖入農場。

上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《非洲豬瘟肆虐 巴西漁人得利？》。

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