近三年來，歐洲、非洲、亞洲多個國家都爆發非洲豬瘟，當中中國疫情嚴重，不足一年已蔓延至全國所有省份，豬肉供應大減、價格大漲，有專家估計損失達一兆人民幣，而本港亦錄得3宗活豬染病個案，活豬價格創新高。 本港及內地從巴西進口不少豬肉，《香港01》記者8月底到訪巴西，採訪兩年一度的國際家禽及豬肉博覽會「SIAVS」。「巴西動物蛋白協會」(ABPA)行政總裁透露，今年1月至7月，巴西已出口11.5萬噸豬肉到內地，相較去年同期的8.8萬噸上升了31%，他並預測10月起或會出現豬肉短缺，巴西會出口更多豬肉到內地。 （巴西凍肉系列之二）

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因應非洲豬瘟，豬肉供應大減、價格大漲。 (資料圖片)

中國內地的非洲豬瘟疫情尤為嚴重，不足一年已銷毀超過100萬隻活豬，豬肉價格大漲約一倍。本港亦不能倖免於難，曾在上水屠房驗出豬隻帶非洲豬瘟，共銷毀過萬隻活豬，豬肉創「天價」，一度升至每擔4300多元的高位。

非洲豬瘟令中國損失約2000萬噸肉類

巴西雖然未有非洲豬瘟，但作為全球第4大豬肉出口商，亦十分關注疫情。「巴西動物蛋白協會」(ABPA)旗下的會員是巴西的豬肉及雞肉農場經營者，其行政總裁Ricardo Santin認為，非洲豬瘟對全球而言都是一個巨大的問題，尤其是對亞洲及中國，但社會仍未意識到危機之大，他指出因應非洲豬瘟，中國會損失約2000萬噸肉類。

巴西是全球第4大豬肉出口商，2018年，巴西生產了396萬噸及出口了64萬噸豬肉。 圖中為巴西肉廠Seara生產的豬肉，包括意大利香腸、煙燻火腿等。 （鄭翠碧攝）

今年首7個月，巴西已出口41萬噸豬肉，比去年同期的34萬噸增加近兩成；涉及金額亦由去年的6.87億美元，增加23.4%至8.48億美元。Ricardo預計今年全年巴西將生產410萬噸豬肉，比去年增加3.5%，出口量則將增加逾12%，由去年64萬噸增至約72至74萬噸。

巴西動物蛋白協會行政總裁Ricardo Santin預測10月起或會出現豬肉短缺，巴西會出口更多豬肉到內地。（鄭翠碧攝）

巴西出口內地豬肉增31% 料繼續增多

Ricardo估計，疫情對中國內地影響甚大，現時內地已動用政府的儲備豬肉。他更預測，本月起內地豬肉短缺問題將更加明顯，而明年情況將會惡化。他甚至預言，內地豬價將會暴漲，內地人可能需預先買入豬肉冷藏備用，日後包餃子也許需混入雞胸肉代替部分豬肉。

巴西現時把豬肉出口到超過20個地區，其中，內地和香港是巴西兩大豬肉出口地點，去年分別佔巴西出口量28%和22%，即一半巴西豬肉出口至內地和香港。今年1至7月，巴西已出口11.5萬噸豬肉到內地，相較去年同期的8.8萬噸上升了31%，Ricardo相信，在非洲豬瘟疫情影響下，巴西會出口更多豬肉到內地。

因應非洲豬瘟，內地已銷毀超過100萬隻活豬，活豬供應嚴重不足。 （資料圖片）

BRF是巴西其中一間大型肉類生產商，佔巴西豬肉生產超過四分之一，其行政總裁 Lorival Luz亦表示，在過去12個月，內地的豬隻減少了近三成，豬價則上升逾倍，相信豬肉價格會繼續上升。BRF會監察非洲豬瘟的影響，也會優先出口豬肉到有需要的國家。

全球第二大豬肉生產商JBS則指，在非洲豬瘟爆發前，亞洲已經持續增加其豬肉進口量，相信亞洲地區未來對所有肉食的需求都會上升，而JBS也會密切留意非洲豬瘟帶來的影響，並增加相關的供應。

BRF行政總裁 Lorival Luz表示，在過去12個月，內地的豬隻減少了近三成，價格上升了104%。（鄭翠碧攝）

出口至本港豬肉減 因不需再轉口

至於本港，內地供港新鮮豬肉一直是港人主要糧食之一，但受內地疫情影響，本港新鮮豬肉價格急升，甚至出現「豬肉貴過牛肉」的情況。不過，香港在今年首七個月進口9萬多噸巴西豬肉，數字較去年同期減少了8%。

Ricardo預計，即使非洲豬瘟影響到本港，豬肉出口量也不會有所提升，他解釋，香港是一個穩定的市場，而且以往巴西出口到香港的豬肉，部分會轉口至其他亞洲地區，如內地、菲律賓、越南、柬埔寨，但現時該些亞洲國家放寬進口限制，巴西可以直接出口到當地，毋須再經本港轉口，巴西供港豬肉量因而減少。

本港肉商：本港進口巴西豬較一年前增多

不過，前香港凍肉海產批發零售商秘書長鄭興表示，受非洲豬瘟疫情影響，市民對凍肉需求大增，凍肉價格上升。他舉例，以往豬排每磅售約12元，現時已加價三分一至約16元。

至於新鮮豬肉另一代替品冰鮮豬肉，香港冰鮮禽畜會主席郭時興則指，冰鮮豬貨源主要來自內地，進口量由以往每日進口約500隻，倍增至每日1,000隻，售價亦由一年前每斤約20元翻倍至45元。他補充，因應豬瘟疫情，商販增加從美國、澳洲等地進口冰鮮豬，料未來需求繼續上升，但價格未必有顯著升幅，估計部分商販營業額由以往每日逾7,000元，增加逾一倍至1.6萬元。

豬肉以外 其他肉食需求也增

Ricardo又預計，除了豬肉，內地對其他肉類需求亦會增加，以取代貴價豬肉，相信巴西雞肉、雞蛋出口量也會增加。去年，巴西生產1,285萬噸和出口410萬噸雞肉，是全球第二大生產國和全球最大出口國。今年1至7月，巴西輸出31萬噸雞肉到內地，比去年同期增加21%；惟出口至本港就只有11萬噸，較去年同期下跌13%。

本港在過去一年的活豬供應及拍賣價的變化。 （香港01製圖）

上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《非洲豬瘟肆虐 巴西漁人得利？》。

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